"التضامن": متوسط أعمار المتطوعين بصندوق مكافحة الإدمان 23 عاما

استعرض عمرو عثمان مساعد وزير ة التضامن، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نتائج دراسة على متطوعي الصندوق، حيث بلغت العينة 3000 متطوع ومتطوعة بنسبه ذكور 36.7% والإناث 63.3%.

ووصل متوسط أعمار المتطوعين إلى 23 عاما بـ26 محافظة، وتضمنت خصائص عينة الدراسة مستوى التعليم، منهم 83.4% تعليم جامعي، و13% تعليم فوق المتوسط، و3.6% بالمرحلة الثانوية، كما تضمنت أن 26.6% من المتطوعين يعملون.

جاء ذلك خلال ذلك خلال احتفالية وزارة التضامن بمناسبة اليوم العالمي للتطوع تحت شعار "التطوع.. أسلوب حياة"، بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات، وممثلي برنامج الأمم المتحدة للتطوع ومشاركة المتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان.

وتضمنت الدراسة طرق التعرف على العمل التطوعي، وجاء التعرف من خلال الأصدقاء في المرتبة الأولى بنسبة 64.3% ووسائل التواصل الاجتماعي 31.1% بجانب أيضا وسائل الإعلام والندوات والبرامج التدريبية والمنظمات الحكومية.

وفيما يتعلق بأنماط المشاركة في البرامج التدريبية، أوضح "عثمان" أن 10.6% يشاركون في العمل عن أضرار المواد المخدرة، و25.8% يشاركون في تدريب إعداد القادة على المهارات الحياتية، و30% في خدمات العلاج والبرامج العلاجية و42% في إدارة الحملات الوقائية على مواقع التواصل الاجتماعي بجانب أيضا برنامج " اختبار حياتك " بنسبة 61% حيث قد يشارك المتطوع في أكثر من نشاط .

بينما جاءت دوافع العمل التطوعي، دعم التكافل بين أفراد المجتمع بنسبه 33.9% وتنمية الروح الإيجابية لدى الشباب نحو مجتمعهم بنسبه 41.3% والشعور بالقيمة واستثمار وقت الفراج 47.2%واكتساب خبرات ميدانية وإدارية في العمل التنموي 64.9% والمساهمة في حلول للمشكلات الاجتماعية 70.7 % ،كما جاءت أبرز التحديات التي تمنع الاستمرار في العمل التطوعي وهى عدم اقتناع الأسرة بالعمل التطوعي واعتباره إهدارا للوقت بنسبة 18.9% وضعف الاهتمام الإعلامي بدور التطوع 19.5% والحاجة الى ميثاق شرف يحدد مسؤوليات وحقوق التطوع 22.4%، ومقاومة بعض الكوادر الحكومية لفكرة التطوع 29.7% وتعارض وقت التطوع مع وقت الدراسة بنسبه 55.2% .

وكشفت الدراسة عن أبرز مكتسبات العمل التطوعي وهى الحصول على وظيفة في المستقبل بنسبة 28.9% وتعزيز الانتماء الوطني 35.2% والمساهمة في خدمة المجتمع 41.6% وتنمية الشخصية الاجتماعية 51.7% وشغل وقت الفراغ بأمور مفيدة 53.2%، وأيضًا زيادة الخبرات العملية.

كما تضمنت الدراسة مقترحات تفعيل مشاركة الشباب في العمل التطوعي أبرزها وجود منصات إلكترونية لعرض الفرص التطوعية بشكل عام بنسبة 29.9%، وإصدار نشرات دورية تعنى بالأعمال التطوعية ونقل الخبرات والقيام بالأبحاث والدراسات الميدانية لإبراز المردود الاجتماعي والاقتصادي للتطوع،‪ ‬وتضمين البرامج والمقررات الدراسية للمؤسسات التعليمية مفاهيم العمل التطوعي وأهميته والتطوير المستمر لدورات بناء فقدرات المتطوعين بجانب أيضا تفعيل دور وسائل الإعلام المختلفة في تثقيف أفراد المجتمع بأهمية العمل التطوعي.

من جانبها، أكدت وزيرة التضامن، أنه إذا كان التطوع هو الجوهر الأساسي للعمل الأهلي والتنموي أجمع؛ فإن الشباب هم الركيزة الأساسية والعصب الأساسي للحركة التطوعية في مصر، لافتة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي حريصة علي الارتقاء بدور الشباب في منظومة العمل التطوعي بأبعادها المختلفة وبناء قدراتهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في القضايا التنموية.

وذكرت أن هذا يتجسد جلياً في سلسلة المؤتمرات الوطنية والمنتديات الدولية للشباب التي تمثل منبراً هاماً لتفاعل الشباب مع القضايا الوطنية والدولية وتبادل خبراتهم علي المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وكذلك الدور الهام للأكاديمية الوطنية للتدريب لبناء قدرات الشباب وتدريبهم علمياً وعملياً، حتي أصبح الشباب يشكل ركيزة هامة في دولاب العمل الوطني ومنهم من تبوأ مناصب رفيعة مثل "المحافظين ونوابهم، ونواب ومساعدي الوزراء " في سابقة تاريخية لم تحدث في مصر من قبل.‏