"رياضة القليوبية" تنظم برنامج تسويق لنشر العمل التطوعي

نفذت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة في القليوبية، برنامجا تدريبيا بعنوان "تسويق البرامج والأنشطة بمراكز الشباب لنشر العمل التطوعي".

جاء ذلك بقاعة المديرية بحضور مشرف الأنشطة بمراكز الشباب وحاضر في البرنامج التدريبي الدكتور علي التمامي وكيل المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، ومندوب الصندوق الاجتماعي للتنمية والدكتور سامح محمد محمد سعيد أستاذ بكليه تجارة. وتناول البرنامج مفهوم التطوع والأنشطة التطوعيه والعمل العام بمصر.

يهدف البرنامج إلى جذب الأعضاء بمراكز الشباب من خلالها انشطه غير تقليديه وتسويق البرامج والأنشطة بفكر ابتكاري ونشر العمل التطوعي.

البرنامج برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضه بالقليوبيه وتحت إشراف محمد عبد المؤمن وكيل المديريه للشباب .

في وقت سابق أعلنت المديرية إطلاق مبادرة "عودة الزمن الجميل "انطلاقا من مبادرة مصر أولًا.. لا للتعصب" التي كانت أطلقتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بهدف نبذ العنف الرياضي، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة ممارسة الرياضة لجميع الفئات العمرية وخاصة كبار السن في إطار المحافظة على اللياقة البدنية والصحة العامة تأتي المبادرة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية.

وأطلقت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية مبادرة "عودة الزمن الجميل" لحث قدامى الرياضيين وكبار السن - فوق 50 سنة - على ممارسة الرياضة بمراكز الشباب.

وتتم المبادرة على مرحلتين الأولي انطلاق المبادرة غدا الجمعة 4 ديسمبر بمراكز الشباب في عرس رياضي في يوم واحد على مستوى المحافظة، على أن يتم تقسيم مراكز الشباب بكل وحدة محلية إلى مجموعات بواقع 18 مجموعة بإجمالي 80 مركز شباب.