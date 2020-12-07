وزير التنمية المحلية: انتخابات إعادة النواب تسير بشكل طبيعي دون معوقات

أجرى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اتصالات هاتفية بعدد من محافظي المرحلة الثانية من انتخابات الإعادة لمجلس النواب 2020، وعددهم 13محافظة وهم: "القاهرة والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء"، وذلك للاطمئنان على سير العملية الانتخابية والتأكد من فتح جميع اللجان دون وجود أي معوقات في مواعيدها.

وأكد شعراوي، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة ستتابع على مدار يومين سير العملية الانتخابية في انتخابات الإعادة بالتنسيق مع غرفه العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين للإدلاء بأصواتهم.

وأشار إلى أن غرفة العمليات بالوزارة تتابع انتخابات الإعادة علي مدار الساعة للاطمئنان علي الحالة العامة للجان، ورصد أي شكاوى والتعامل الفورى معها حفاظاً على انتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظات وخروج العملية الانتخابية بشكل مشرف.

ونوه وزير التنمية المحلية إلى أن تقرير غرفة العمليات المركزية بالوزارة أكد اكتمال فتح جميع اللجان في المحافظات الـ13 في مواعيدها المحددة في التاسعة صباحاً وأن الأمور تسير بشكل طبيعي ولا توجد أية عقبات تحول دون تصويت المواطنين في الانتخابات وأن المحافظات تقدم التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وقامت بتوفير أماكن انتظار ومظلات مناسبة للمواطنين أمام اللجان والاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من عمليات تطهير وتعقيم اللجان.

ورصد تقرير غرفة العمليات توافد الناخبين على اللجان الانتخابية في المحافظات الـ13 مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ومراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الناخبين للكمامات الواقية أثناء الإدلاء بالأصوات .

وأوضح شعراوي أنه تم التأكيد علي قيادات الإدارة المحلية بالوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين فى الانتخابات واستمرارعمليات التطهير والتعقيم على مدار اليوم وإزالة أية إشغالات واستمرار حملات النظافة في محيط اللجان وتوفير أماكن لائقة لاستقبال المواطنين.

وحث شعراوى الناخبين في الدوائر التى تجرى بها انتخابات الإعادة في محافظات المرحلة الثانية بالمشاركة الفعالة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى، مؤكداً أن المشاركة في الانتخابات واجب وطنى على الجميع ويجب أن يدرك المواطن أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن والديمقراطية وحتى يكتمل الاستحقاق الدستوري وبناء الدولة المصرية.