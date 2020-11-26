"شعراوي": 6 محافظات تتعرض لأمطار خفيفة.. واستمرار رفع حالة الطوارئ

تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة حالة الطقس، متضمنًا سقوط أمطار خفيفة اليوم الخميس على محافظات البحيرة ومطروح والشرقية ودمياط والمنوفية والدقهلية، فيما تشهد باقى المحافظات استقرار حالة الجو مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، وذلك فى إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لجهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات التي تعرضت لمواجهة من موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة خلال اليومين الماضيين.

وأكد وزير التنمية المحلية استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وشركات مياه الشرب والصرف الصحي في رفع تجمعات مياه الأمطار في المحافظات التي تعرضت لسوء الأحوال الجوية أمس، مشيراً إلى الانتهاء من رفع تجمعات مياه الأمطار في الشوارع الرئيسية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، وجاري الانتهاء من رفع تراكمات المياه بالشوارع الجانبية بالتنسيق بين معدات المراكز والمدن ومعدات شركات مياه الشرب والصرف الصحي، حتى لا يتسبب ذلك في أي إعاقة لحركة المواطنين والسيارات بالشوارع.

وأوضح "شعراوي" أنه تم فتح الطريق الدولي الساحلي بكامل طاقته بمحافظة مطروح، بعد انتهاء المحافظة من رفع تراكمات المياه، وجاري العمل على شفط المياه بكافة مناطق المحافظة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن بعض المحافظات قررت تعطيل الدراسة بها، وهي الجيزة والقاهرة ودمياط والدقهلية والبحيرة وكفر الشيخ والإسكندرية ومطروح، وذلك حفاظاً على سلامة الطلاب والتلاميذ بالمدارس والجامعات، مناشداً المواطنين في المحافظات التي تتعرض لموجة الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية خلال اليومين المقبلين بتوخي الحيطة والحذر في تحركاتهم اليومية والمتابعة المستمرة لتعليمات الأجهزة التنفيذية والمحلية فيما يخص الأحوال الجوية بمحافظاتهم.

وطالب وزير التنمية المحلية رؤساء المراكز والمدن و الأحياء والوحدات المحلية باستمرار المتابعة على مدار اليوم، مع ضرورة تواجد المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، والتأكد من جاهزية بالوعات الصرف الصحي لسرعة شفط تراكمات المياه في الأماكن التي تتعرض لتجمعات المياه، للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة وعدم تعطيل الحركة المرورية.

ووجه الوزير باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في المحافظات التي تشهد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة خلال اليومين المقبلين وفقاً لبيانات هيئة الأرصاد الجوية ، وإنعقاد غرفة العمليات على مستوى تلك المحافظات وإنتشار فرق ومعدات التدخل السريع لمواجهة الأمطار الغزيرة المتوقعة.

كما وجه "شعراوي" غرفة العمليات بالوزارة باستمرار متابعة الوضع فى المحافظات والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية فى مجلس الوزراء.