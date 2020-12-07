تشييع جنازة والد عمرو زكي لاعب الزمالك السابق في المنصورة

شيع أهالي مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، جنازة "حسن ذكي" والد الكابتن عمرو ذكي لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر ، ووالد كل من الكابتن صابر ذكي ومحمد ذكي، اليوم، من مسجد العيسوي بالمنصورة .

وشارك في تشييع الجنازة الكابتن عمرو زكي، وشقيقه صابر، وسط حضور عدد كبير من أهالي المنصورة، وأعلنت الأسرة أن الجنازة بمقابر العائلة بالعيسوي والعزاء بعد المغرب.

ومن المقرر أن تتقبل العائلة العزاء بالسرادق المقام اليوم بشارع الجلاء بمدينة المنصورة، مسقط رأس الكابتن عمرو وأسرته، وتوفي الراحل بالأمس بعد صراع قصير مع المرض.

وكان الكابتن عمرو زكى نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، نشر صورته مع والده في فراش المرض عبر صفحته الرسمية علي الفيس بوك منذ عدة أيام، مطالبا من متابيعه الدعاء لوالده لمروه بوعكة صحية .

يذكر أن عمر زكي من مواليد مدينة المنصورة، ولعب بشوارع وطرقات الحي ثم رحل إلي محافظة بورسعيد ليلعب لأشبال نادي المريخ، وعاد بعدها إلي موطنه المنصورة ولعب في فريق تحت 16 مع الكابتن حمدي الصباغ غير أن المرحوم حسن مجاهد، مدرب المنصورة الراحل التقطه ليتم تصعيده وهو في هذه السن الصغيرة للفريق الأول ويلعب معه أربعة مواسم متصلة.

وفى بداية موسم 2003-2004 انتقل عمرو لنادي انبي بمقابل تجاوز المليون جنيه مصري ليشارك معه لعدة مواسم وتمتد إليه هذه الأيدي بالصقل ويرعاه كل من طه بصري ومعاونه يحيي إسماعيل وليصبح عمرو زكي ملء السمع والبصر ومحط أنظار الوسطاء والخبراء ويحقق عمرو بطولة كأس مصر عام 2005 وهى أول بطولة فى تاريخ نادى انبي وينهى عمرو أيضا الدور الأول لموسم 2005-2006 هدافا للدوري ليدخل مع المنتخب فى غمار البطولة الأفريقية التى أقيمت بمصر عام 2006 ويحرز أغلى هدف للمنتخب المصري فى البطولة وهو هدف الفوز على السنغال فى مباراة الدور قبل النهائي .