عاجل.. السيسي: مباحثاتي مع الرئيس الفرنسي اتسمت بالصراحة والشفافية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّه ناقش اليوم مع الرئيس الفرنسي بصراحة وشفافية وبشكل يعكس تقارب وجهات النظر بين البلدين العديد من الملفات في القضايا والثنائية والإقليمية.

وأضاف الرئيس السيسي، أنَّه تمّ استعراض كل أواصر التعاون الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتطويرها لتصبح متميزة، "وفي هذا الاطار اتفقنا على أهمية العمل المشترك نحو زيادة قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر والاستفادة من المشورعات القومية التي تنفذها مصر حاليا وأكّدنا ضرورة الدفع قدما لزيادة التبادل التجاري بين بلدينا وتحقيق التوازن به عبر إتاحة الفرصة لمزيد من نفاذ الصادرات المصرية نحو السوق الفرنسي وتعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية وخصوصا في التعليم والاتصالات والامن والبنية الأساسية".

وأضاف السيسي خلال حديثه بفاعليات القمة المصرية الفرنسية، المنعقدة بقصر الإليزيه بفرنسا، "استعرضنا أوجه التعاون العسكري وسبل تعزيز العلاقات الثقافية والعلمية بما يعكس الميراث الثقافي والحضاري بين بلدينا وناقشنا أيضًا أهمية زيادة السياحة الفرنسية للأماكن السياحية في الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان، في ضوء الإجراءات الاحترازية المشددة التي تطبقها مصر في تلك الأماكن والتي جعلت معدلات الإصابة بفيروس كورونا قد تكون منعدمة".