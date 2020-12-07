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عاجل.. ماكرون يستقبل الرئيس السيسي في قصر الإليزيه

كتب:

نرمين عفيفي
11:59 ص | الإثنين 07 ديسمبر 2020
الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي

الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الإليزيه بفرنسا، حيث تشهد زيارة رئيس الجمهورية لفرنسا عقد أول لقاء قمة مباشر بين الرئيسين منذ اجتماعهما في القاهرة قبل نحو عامين.

ومن المقرر أن تبدأ الزيارة بحفل ترحيب رسمي يليه لقاء بين الرئيسين في الإليزيه ثم مؤتمر صحفي. ويلتقي الرئيس السيسي بعد ذلك رئيس البرلمان ريشار فيرّان، ورئيسة بلدية باريس آن هيدالجو قبل مأدبة عشاء في الإليزيه.

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