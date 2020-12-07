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ماكرون: بحثت مع السيسي حماية السيادة المائية للدول المتوسطية

كتب:

بسمة عبدالستار
02:43 م | الإثنين 07 ديسمبر 2020
إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي

إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، "تطرقنا للوضع في شرق المتوسط وكلانا لا نرضى أن يكون هناك أي مساس بسيادة الدول المتشاطئة، وكان هناك تأكيد على حماية المصالح الاقتصادية والسيادة المائية للدول المتوسطية والتعاون في مجال الطاقة".

وأضاف ماكرون، خلال المؤتمر المنعقد بقصر الإليزيه: "تحدثنا أيضا حول مسألة إيران، الساحل، ولبنان، وهنا أقول كلمة عن لبنان وخصوصا عن المؤتمر الذي خصصناه لدعم اللبنانين وكان الرئيس السيسي حاضرا فيه، وأن هذا البلد الصديق ما زال يعاني من عدم التوصل إلى حل أو نتيجة للمسار السياسي الذي ينتظره الجميع".

وتابع: "ننتظر أن يكون هناك لبنان قوي ودولة لبنانية قوية وندعم الشعب اللبناني على ألا يكون أسيرا لمصالح سياسية خارجية أيا تكون" مؤكدا الاستمرار في هذا التشاور حول لبنان ومسائل أخرى والسلام في الشرق الأوسط والتعاون في عدة مجالات تعنينا.

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