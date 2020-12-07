 تعادل 3 شهور من الأجر الكامل.. الفئات المستحقة لصرف منحة الوفاة

أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن منحة الوفاة تقدر بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال، وتستحق المبالـغ المنصـوص عليها في هذه المادة لمستحقي المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل.

وتستعرض "الوطن"، خلال التقرير التالي التفاصيل الكاملة وضوابط الحصول على منحة الوفاة بنظام التأمين الاجتماعي للعاملين لحساب الغير، وفقا لما حددته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

المقصود بمنحة الوفاة المقدمة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

ـ منحة الوفاة هي أحد الحقوق الإضافية المقررة في القانون الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالتأمين على العاملين لحساب الغير بالحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص.

ضوابط صرف منحة الوفاة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

أكدت الهيئة أن هذه المنحة تستحق في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وتقدر هذه المنحة بأجر شهر الوفاة والشهرين التاليين له في حالة وفاة المؤمن عليه بالإضافة إلى أجر أيام العمل عن شهر الوفاة، أما بالنسبة لصاحب المعاش في حالة وفاته فتقدر منحة الوفاة على أساس معاش شهر الوفاة والشهرين التاليين له، عن كل من معاش الأجر الأساسي ومعاش الأجر المتغير معا.

الفئات المستحقة لمنحة الوفاة

ـ تستحق المبالـغ المنصـوص عليها في هذه المادة لمستحقي المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل.

ـ تصرف هذه المنحة سواء كان ذلك في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إلى من حددهم المؤمن عليه أو صاحب المعاش بموجب النموذج المعد لهذا الغرض، وفى حالة عدم التحديد يتم صرف المنحة للأرمل فإذا لم يوجد تصرف الى الأبناء المستحقين في المعاش قبل تطبيق أحكام قواعد الجمع بين المعاشات فإذا لم يوجد أولاد تصرف إلى الوالدين، فإذا لم يوجد والدان تصرف إلى الأخوة والأخوات المستحقين في المعاش، فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء لا تستحق منحة الوفاة.

إجراءات الحصول علي منحة الوفاة

ـ تقديم طلب صرف المنحة.

ـ استيفاء مستندات استحقاق المعاش.

المستندات اللازمة لصرف منحة الوفاة

ـ شهادة وفاة صاحب المعاش.

ـ النموذج المحدد بشأن المستفيدين من المعاش.

ـ المستندات اللازمة لاستحقاق كل حالة من حالات المستحقين للمعاش.​