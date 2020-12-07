وزير الاتصالات يتفقد أماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة بالقليوبية

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات، إن الوزارة وهيئة البريد وفرت كل سبل الراحة والإجراءات الاحترازية لاستقبال المواطنين المستحقين للدفعة الثانية من المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة، مشيرا إلى التشديد علي العاملين بمكاتب البريد باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسرعة الصرف دون تكدس واتخاذ الحذر لمواجهة تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا.

جاء ذلك، خلال جولة الوزير بمحافظة القليوبية، اليوم، رافقه اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، حيث زارا مكتبي بريد "شبرا اليمة وبنها الجديدة" لمتابعة الصرف، واطمأن الوزير على انتظام عملية الصرف واتخاذ إجراءات التعقيم وتنظيم المترددين وارتداء الكمامات سواء لمقدمي الخدمة او المتلقين.

ووجه الوزير حديثه للعاملين بمكتب بريد بنها: "شدوا حيلكم يارجالة المطلوب تقديم خدمة متميزة" مستفسرا من المواطنين المتواجديدن عن وجود أية مشاكل وعقبات تواجههم، وأشار إلى التنسيق بين الوزارة والمحافظة لإتمام المرحلة الثانية للصرف علي أكمل وجه، كما أكد خلال الزيارة أن عمليات الصرف منتظمة ولم تشهد المنافذ زحامًا نظرا لقلة الأعداد.

أشاد الوزير بإنتظام عمليات الصرف بالقليوبية والمظهر الحضاري للمواطنين المستحقين حيث تم تنظيمهم ومراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ووضع الكراسي لهم على مسافات في انتظار الصرف في مشهد يدل على التحضر والالتزام

من جانبه أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية انه يتابع علي مدار الساعة الجهود والإجراءات الجارية لصرف الدفعة الأولى من المرحلة الثانية للمنحة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة بمدن المحافظة والتى بدأت منذ أمس وتستمر لمدة 10 أيام متواصلة.

وناشد المحافظ المواطنين العمالة الغير منتظمة والذين سوف تصل رسائل نصية لهم فقط بضرورة التوجه لأقرب مكتب بريد لإستلام قيمة المنحة المحددة حيث تم تجهيز 197 مكتب بريد موزعين في جميع آرجاء المحافظة.

أكد المحافظ انه وجه رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع مديرى البريد والبنك الزراعى المصرى للتأكد من توفير أماكن انتظار مناسبة داخل وخارج مقرات مكاتب البريد وفروع البنوك مع دعمها بكافة التجهيزات ومختلف وسائل الأمان والراحة للمواطنين المستحقين لإتمام عملية الصرف بالشكل المطلوب بعيدًا عن التجمعات والإزدحام، مشددًا على ضرورة الاستمرار في تنفيذ أعمال الرش والتطهير والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية المطلوبة للحد من انتشار فيروس الكورونا وأهمها إرتداء الكمامات وتحقيق المسافات المحددة للتباعد بين المواطنين.