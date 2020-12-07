معاصر التنمية المستدامة تنتهي من عصر 90 ألف كيلو لأصناف الزيتون بمطروح

أعلن الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، عن تخفيض أسعار عصر زيت الزيتون في مطروح هذا العام ليصل سعر عصر طن زيت الزيتون إلي 600 جنيه للطن بدلا من 1000 جنيه، وذلك ضمن تكليفات وزير الزراعة السيد القصير بتخفيف الأعباء عن أهالي محافظة مطروح، موضحا إنه تم عصر 90 طن زيتون لأصناف مختلفة هذا الموسم.

وقال "زغلول"، اليوم، الاثنين، إن المركز يقدم الدعم لمزارعي محصول الزيتون بمحافظة مطروح، وخاصة بالتزامن مع بدء موسم جني ثمار المحصول، الذي تشتهر به المحافظة، وزيادة إنتاجه، وإقبال المزارعين على المعاصر، لإستخلاص الزيت، موضحا انه تم تشغيل معصرة وحدة الإنتاج الزراعي بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، التي تستقبل ثمار الزيتون وتحويلها إلى زيت لصالح المواطنين وفقا لمعايير الجودة، وذلك دعماً من مركز بحوث الصحراء لأهالي ومزارعي المحافظة.

وأكد المهندس محمود عيد الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح أن توجيهات السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، والدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء هي زيادة دعم المزارعين في المحافظات الحدودية والنائية، لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة بها، لافتا أن مجال زراعة الزيتون والصناعات القائمة عليه، يعد من الفرص الاستثمارية الواعدة، والتي توفر فرص العمل، وله فوائد بيئية وصحية واقتصادية كبرى، فضلا عن ان محصول الزيتون من المحاصيل التي تتحمل درجات ملوحة المياه، مما يعطيه ميزة نسبية في ظل ندرة الموارد المائية.

وأكد المهندس إسلام السيد مدير وحدة الإنتاج الزراعي بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، أن هناك إقبال متوسط من المواطنين هذا العام، على عصر الزيتون بوحدة التصنيع الزراعي، وبلغ الكميات التي تم عصرها خلال الفترة الماضية لصالح المزارعين حوالى 113 طنا من أصناف الزيتون المختلفة، مقارنه ب 90 طن لهذا العام بسبب قلة الأمطار الموسم الماضي، موضحا أن هذا الموسم شهد إرتفاعاً في أسعار ثمار الزيتون، ويتراوح سعر الكيلو بين 5 جنيهات و 7 جنيهات، حسب كل صنف من أصناف الزيتون، وأن إنتاج الزيت النقي بتراوح بين 12 % إلى 25 % لأصناف زيتون الزيت، كما أن الوحدة تعمل خلال موسم عصر الزيتون على إستقبال إنتاج المزارعين، من الزيتون لعصره واستخراج الزيت مقابل 60 قرشا للكيلو.

وطالب الدكتور وائل غيث أستاذ الفاكهة بمركز بحوث الصحراء، أهالي محافظة مطروح، بعدم عصر الزيتون بالطرق الخاطئة التي تقلل نسب الزيت كما تقلل من قيمته الغذائيه، وحذر من بعض العادات المستجدة، وهى عادة غير صحيحة لا تستند على أى قيم علمية مقبولة، حيث يلجأ لها بعض مزارعى الزيتون فى مناطق الساحل الشمالى الغربى وشبة جزيرة سيناء وغيرها من المناطق، بحيث يعمدوا إلى تذبيل وتجفيف ثمار الزيتون بعد القطف ونشرها فى مناشر تحت أشعة الشمس حتى تذبل وتجف وتتصلب تماما، وذلك لمفهوم خاطئ جدا لديهم بأنهم بهذه الطريقة سيحصلون على زيت وفير وتام النضج وعالى الجودة مع خفض تكاليف العصر لإنخفاض الوزن الكلى لمحصول الزيتون بعد أن تطايرت منها رطوبة الثمار بفعل حرارة الشمس، مؤكداَ بأن هذا أمر خاطئ ومخالف للصواب والعلم معا وكذلك مخالف لوصايا الأجداد النابهين، حينما قالوا لنا منذ أزمان بعيدة، لكى تحصل على زيت زيتون جيد فلابد أن تعجل بعصره عقب الحصاد من الشجر للحجر لتحصل على زيت زيتون رائع.