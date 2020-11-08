ظهور كثيف للشباب في لجان الزيتون: نحن الأولى بالتصويت

رصدت "الوطن" ظهورًا كثيفًا للشباب في لجان انتخابات مجلس النواب بمنطقتي الزيتون والأميرية، ففي لجنة مدرسة أنصاف سري بالزيتون حضر عدد كبير من الشباب للإدلاء بأصواتهم.

وقال أحمد علي، 28 سنة، مدرس لغة إنجليزية، إنه حضر اليوم بصحبة عدد من زملائه للتصويت، وأنهم تخلفوا عن الحضور أمس بسبب الإقبال الشديد في اليوم الأول، موضحًا أن الانتخابات واجب وطني، وأنه حضر بسبب حرصه الشديد على الإدلاء بصوته، واختيار من يمثله تحت قبة البرلمان.

وأضاف أنه مقتنع بأن الصوت الانتخابي له أهمية كبيرة في صناديق الاقتراع واختيار المرشح الأفضل الذي يتحدث عن هموم المواطن أمام الحكومة، ولفت نظرها عن الخدمات التي يحتاجها.

وذكر زميله محمد عمر، مدرس، 33 سنة، أن الشباب يجب أن يدركوا أنهم الأولى بالحضور في أي استحقاقات سياسية، لكن للأسف هناك عدد كبير من الشباب يمتنعون عن التصويت بسبب الإنشغال أو حتى الاستسهال في عدم الحضور، ما يتسبب في الإضرار بالمصلحة العامة.

وأضاف: "أنا بدعو زمايلي للحضور للتصويت، رغم إني معنديش أي مرشح من أقاربي سواء في الفردي أو القائمة، لكن ده واجب وطني لازم نهتم به ونؤديه على الوجه الصحيح".

وتُجري عملية الإقتراع وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، فجميع الناخبين يرتدون الكمامات ويحافظون على التباعد واستخدام المطهرات بشكل دائم، كما تبذل قوات الشرطة جهودًا كبيرًا في تنفيذ الخطة الأمنية القائمة على نشر دوريات أمنية بكافة مناطق العاصمة، إضافة إلى تحديد أماكن حاكمة لتمركزات من تشكيلات أمنية من قوات الأمن المركزي والإدارة العامة لقوات أمن القاهرة وعناصر التدخل السريع بدوائر أقسام المحافظة للاستعانة بها عند الحاجة إليها.

كما تم تكثيف التواجد الأمني الفعال في محيط اللجان الانتخابية، ونشر الأقوال الأمنية عالية التسليح في المحاور والميادين وبمشاركة قوات من الأمن المركزي والعمليات الخاصة، مع الربط اللاسلكي مع غرفة العمليات الرئيسية لتحقيق سرعة الانتقال تحسباً لحدوث أي أحداث طارئة قد تستدعي التدخل.

ويخوض السباق الانتخابي في المرحلة الثانية لانتخابات النواب 2085 مرشحاً على 141 مقعداً فردياً في 70 دائرة، كما تتنافس 3 قوائم انتخابية على 142 مقعداً بدوائر نظام القوائم كالتالي، قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وينافس فيه "القائمة الوطنية من أجل مصر، وقائمة تحالف المستقلين" على 100 مقعد، وفي قطاع شرق الدلتا تشتعل المنافسة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعداً.

وتشمل محافظات المرحلة الثانية 13 محافظة، هي القاهرة، والقليوبية، والمنوفية، والدقهلية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.

وأتاح موقع الهيئة الوطنية للانتخابات للناخب الاستعلام عن بياناته، عبر إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، في الخانة الوحيدة الموجودة على الموقع، وتظهر له بعدها جميع البيانات اللازمة للإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية والقائمة.

وبعد إدخال الرقم القومي، يعرض موقع الهيئة الوطنية للانتخابات عدة بيانات، وهي المركز الانتخابي والمحافظة والمركز التابع له ورقم اللجنة الفرعية وعنوانها، وتاريخ التصويت (موعد إجراء الانتخابات)، ورقم الناخب في الكشوف، والدائرة الفردي ودائرة القائمة.