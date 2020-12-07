برلماني: مصر قطعت شوطا كبيرا في تحسين أوضاع حقوق الإنسان

قال محمد المسعود عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية تسعى وبشكل كبير، لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، والدليل الأكبر على ذلك، أنه منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد، وهو يضع هذا الملف على عاتقه، لتحقيق مزيد من التقدم لحالة حقوق الإنسان بمحاورها المتعددة، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.

وأكد "المسعود"، خلال بيان له، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، قطعت شوطاً كبيراً فى تمكين المرأة والشباب، حيث أصبح لديها أكثر من 100 مقعد داخل مجلس النواب، بالإضافة إلى تقليدها مناصب حكومية كـ"وزيرة ومحافظة وظابط شرطة ومستشارة"، ويأتي ذلك وفقًا للدستور المصري، لافتًا إلى أن الشباب أيضًا تم تمكينهم سياسيًا واجتماعيًا.

وفي سياق آخر، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الفرنسى ماكرون فى العاصمة الفرنسية باريس: "كام منهم اشتكى على عدم الإتاحة له فى العمل بسهولة ويسر كامل تجاه المجتمع، فنحن دولة بها 100 مليون إنسان وتزيد بمعدل 2.5 مليون فى السنة، وعاوز أقول اهتمامكم بهذا الأمر على أننا لا نحترم الناس أو مابنحبش مجتمعاتنا أو أننا قادة عنيفين شرسين مستبدين، والحقيقة هذا أمر لا يليق، إنكم تقدموا الدولة المصرية بكل ما تفعله من أجل شعبها واستقرار المنطقة على أنه نظام مستبد، وهذا الأمر ولى منذ سنين طويلة فاتت، على أن الشعب المصرى اللى فيه أكثر من 65 مليون "شاب حد يقدر يكبله أو يفرض عليه نظام لا يقبله.. ده أمر انتهى ومش موجود".