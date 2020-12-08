طوله 690 كم.. تعرف على مسار النيل الأبيض من روندا حتى الخرطوم

يعد النيل أطول أنهار الكرة الأرضية وينساب إلى جهة الشمال، وله رافدان رئيسيان النيل الأبيض والنيل الأزرق والأول في منطقة البحيرات العظمى في وسط أفريقيا، وأبعد مصدر يوجد في جنوب رواندا ويجري من شمال تنزانيا إلى بحيرة فيكتوريا، إلى أوغندا ثم جنوب السودان، في حين أن النيل الأزرق يبدأ في بحيرة تانا في إثيوبيا عند الإبعد اتحاد النيلين الأبيض والأزرق في مقرن الخرطوم ليشكلا معا نهر النيل الوطن تستعرض في التقرير التالي مسار النيل الأبيض قبل وصوله لمنطقة المقرن وفقاً لوزارة الموارد المائية والري.

يعتبر نهر لوفيرونزا في بوروندي هو أقصى مصادر النيل جنوباً، وهو احد روافد نهر كاجيرا الذي يقطع مسارًا طوله 690 كم قبل أن يصب في بحيرة فيكتوريا، وتعتبر بحيرة فيكتوريا هي المصدر الأساسي لمياه النيل الأبيض وهي ثاني أكبر بحيرة عذبة في العالم.

وتقع هذه البحيرة في منطقة غنية بالمستنقعات علي حدود كل من أوغندا، تانزانيا وكينيا ويقطعها خط الاستواء، وهذه البحيرة بدورها تعتبر ثالث البحيرات العظمي. وتبلغ مساحتها 67 ألف كيلومتر مربع و عمقها المتوسط 40 متراً.

يخرج نهر النيل من بحيرة فيكتوريا عند مدينة جينجا، يعرف النيل في هذا الجزء باسم نيل فيكتوريا ويجري لمسافة 70 كيلومتراً حتى يدخل بحيرة كيوجا وهي بحيرة ضحلة لا يتجاوز عمقها 77 امتار، ثم يغادرها عند ميناء ماسيندي ويستمر في مساره عبر شلالات مورشنسون لمسافة 500 كم حتى يصل إلي بحيرة ألبرت بعد 5000 كم من مغادرته لبحيرة فكتوريا ينحدر فيها حوالي 514 متراً، وتبلغ مساحة بحيرة ألبرت حوالي 5300 كيلومتر مربع و يغذيها نهر سميليكي الذي ينبع من بحيرة إدوارد.

بعد مغادره بحيرة ألبرت، يعرف النيل باسم نيل ألبرت ثم يصل النيل إلي جمهورية جنوب السودان ليدخلها عند مدينة نيمولي حيث يمر عبر شلالات فولا ليعرف عندها باسم بحر الجبل، ثم يلتقي بنهر أسوا على بعد 20 كيلومترا من نيمولي، ويدخل النهر بعد ذلك منطقة السدود وهي منطقة من المستنقعات الكثيفة ويتفرع منه بحر الزراف ليلتقي معه فيما بعد.

يتصل بعدها النهر ببحر الغزال و يجري شرقاً ليلتقي ببحر الزراف ثم يلتقي بنهر السوباط الذي ينبع من الهضبة الحبشية، ثم يستعيد مساره نحو الشمال ويمتد النيل لمسافة 720 كم يعرف فيها باسم النيل الأبيض، ويستمر النيل في مساره حاملاً هذا الاسم حتى يدخل جمهوريةالسودان ثم يمر بالعاصمة السودانية الخرطوم.