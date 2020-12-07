أرخص 4 أماكن "سيراميك" في القاهرة.. ونصائح مهمة قبل الشراء

يقع الكثيرون من المقبلين على الزواج، أو ممن يجددون شققهم السكنية في حيرة، أثناء شراء السيراميك، سواء فيما يخص أفضل الأماكن للشراء وأفضل الأنواع، وكيف يتجنب أن يقع ضحية للنصب أو فخ المحال التجارية.

وفي هذا الصدد، تستعرض "الوطن" أرخص أماكن لشراء السيراميك مع مراعاة الجودة، وبعض النصائح قبل الشراء على النحو التالي:

أرخص أماكن بيع السيراميك

فبجانب معارض شركات السيراميك الشهيرة مثل كيلوباترا أو لابوتيه أو الجوهرة، هناك عدة مناطق شهيرة ببيع جميع أنواع السيراميك، بالإضافة إلى أطقم الأدوات الصحية الخاصة بالحمامات والمطابخ وهي كالآتي:

- سوق فكيهة: ويقع في شارع متفرع من منطقة الهرم بالجيزة، يتمدد سوق السيراميك في ترسا، ويضم نحو أكثر من 600 معرض للسيراميك متنوع بين كبيرة ومحال صغيرة، وجميعها تبيع السيراميك والبورسلين والأدوات الصحية.

- السبتية: وتقع هذه المنطقة في رمسيس وتبيع السيراميك فرز أول وثانٍ، فضلًا عن أطقم الحمامات بجميع الألوان والأشكال.

- سوق مؤسسة الزكاة: وهو عبارة عن سوق كبير في قطعة أرض فضاء مساحتها نحو 5 أفدنة تجاور الطريق الدائري، وتتعدد فيها أشكال وألوان وأنواع متعددة للسيراميك.

- سوق الفجالة: وتشتهر منطقة الفجالة بتجارة الأدوات الصحية والسيراميك، والتي تعتبر من أقدم أماكن بيع السيراميك في مصر، إذ يرجع تاريخها إلى أكثر من 40 عامًا.

نصائح قبل شراء السيراميك

ويقدم المهندس مصطفى نوح في حديثه لـ"الوطن" بعض النصائح للمواطنين قبل شراء السيراميك، خاصة إن تم شراؤها من الأسواق الشعبية وليس من معارض الشركات الكبرى وهي على النحو التالي:

- على المشتري أن يحرص جيدًا عند اختيار المقاسات المناسبة والأبعاد التي تناسب مساحة المكان المراد تبليطه بالسيراميك.

- قبل الشراء يجب إجراء مقارنة بين نوع السيراميك مع العينة التي تم اختيارها مسبقًا.

- يفضل أن يختار المشتري السيراميك الذي يتميز بالخشونة في الظهر، حتى يلتصق بسهولة.

- أثناء الشراء، يفضل أن تصطحب معك شخصاً لديه خبرة في تركيب السيراميك.

- مراعاة أن تكون المسافات بين كل بلاطة والأخرى متساوية (لا تتجاوز 5 ملم).

- عند التركيب، يحب الحفاظ على درجة ميل مناسبة (1% تقريبًا)، حيث يسهل ذلك عملية انسياب المياه إلى المصارف، بدلاً من تراكمها خاصة في المطابخ والحمامات.

- قبل تركيب السيراميك، يفضل نقعه في الماء، وذلك لتسهيل عملية الالتصاق.

- يجب أن يختار صاحب الشقة نوع أسمنت جيد، حتى يتم ملء الفراغات بين بلاطات السراميك، ولا تتفتت مع مرور الوقت.

- عدم تركيب السيراميك في درجات الحرارة العالية، حتى لا يتعرض للكسر، بسبب هشاشة المادة اللاصقة (الأسمنت).