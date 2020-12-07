عاجل.. الأعلى للإعلام يلزم ريهام سعيد بالاعتذار ويعيد بث "صبايا الخير"

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الموافقة على إعادة بث برنامج صبايا الخير التي تقدمه ريهام سعيد على فضائية قناة النهار، كما ألزم المجلس ريهام سعيد بالاعتذار للجمهور في أولى حلقات البرنامج بعد إعادة البث عن ما تم التحقيق بشأنه.

وكان المجلس قد قرر السبت الماضي وقف بث برنامج صبايا الخير والتحقيق مع ريهام سعيد والممثل القانوني لقناة النهار، حيث قال في بيان عنه إنه بحث الشكاوى المقدمة ضد برنامج "صبايا الخير" المعروض على قناة النهار في ضوء ما ورد بالحلقة الخاصة بصيد الثعالب، وقرر المجلس وقف البرنامج لحين انتهاء التحقيقات مع مقدمة البرنامج والممثل القانوني لقناة النهار.

وأجرى المجلس اليوم تحقيقا مع ريهام سعيد بمقر المجلس في الواحدة ظهرا بحضور الممثل القانوني لقناة النهار، وانتهى التحقيق إلى إلغاء عقوبة وقف بث البرنامج، وأرسل المجلس خطابا إلى رئيس شبكة قنوات النهار بهذا الخصوص.

ونص الخطاب الذي حصلت عليه الوطن على الآتي:بالإشارة إلى قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 82 لسنة 2020 بشأن منع بث برنامج صبايا الخير المعروض على قناة النهار الفضائية بشأن إنتهاء التحقيقات التي يجريها المجلس بشأن البرنامج المشار إليه، أتشرف بالإحاطة أن التحقيقات بِان البرنامج المذكور قد انتهت اليوم ولا مانع لدى المجلس من إعادة بث البرنامج وذلك في ضوء التعهد المقدم من مقدمة البرنامج بالإعتذار للجمهور في أولى حلقات البرنامج وبشرط إنهاء أي موضوعات متعلقة بنقابة الإعلاميين"