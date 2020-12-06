"البيئة" تعد شكوى لتقديمها لـ"الأعلى للإعلام" ضد ريهام سعيد

كشف مصدر بوزارة البيئة أن الوزارة بدأت اتخاذ الخطوات القانونية ضد الإعلامية ريهام سعيد على خلفية آخر حلقات برنامجها التليفزيوني على قناة النهار، الذي قدمت بإحدى فقراته رحلة صيد "ثعلب أحمر"، والذي وقعت فيه بخمس مخالفات؛ حيث لم يحصل البرنامج على التصاريح اللازمة لتصوير رحلة صيد للحيوانات البرية، وصيد حيوان بري دون تصريح واستخدام أدوات وطرق صيد محظورة لأنها تسبب الأذى للحيوانات والتعامل بطريقة غير إنسانية وانتهاك قوانين وأعراف الرفق بالحيوان وتقديم رسالة خاطئة وغير مهنية للترويج لأعمال وتصرفات مخالفة للقانون.

ونفى المصدر ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، عن تقديم شريط فيديو لوزارة البيئة يكشف أن عملية الصيد كانت مفبركة وأن الثعلب كان مخدر وتم علاجه وإطلاق سراحة.

وأوضح المصدر أن الوزارة سترفع شكوى مدعومة بالقوانين والمخالفات التي وقعت فيها الإعلامية للمجلس الأعلى للإعلام خلال ساعات، للاستناد إليها في تحقيقاته التي قد تصل لوقف البرنامج بشكل نهائي لمخالفته القوانين والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية المعنية بصون التنوع البيولوجي المنضمة إليها مصر، توفر معايير وضوابط صون والحفاظ على ثروات مصر الطبيعية، حيث يحظر قانون البيئة في المادة رقم 28 أي تعامل مع أي نوع مع الحياة البرية المصرية إلا بعد الحصول على تصريح من جهاز شؤون البيئة؛ وذلك على النحو والتفصيل المبين في الملحق رقم 4 للقانون الذي يحدد الأنواع المحظور صيدها والمناطق التي يحظر فيها الصيد وكذلك الحالات التي يجوز فيها التصريح بالصيد.

وأشار إلى أن هذا البرنامج التليفزيوني رسالة خاطئة وغير مهنية للترويج لأعمال وتصرفات مخالفة للقانون، حيث إن الصيد غير القانوني والجائر، يعد أحد أهم المهددات لثروات مصر الطبيعية ويؤدي -مع غيره من المهددات- إلى فقدان العديد من الأنواع ومن مكونات التنوع البيولوجي، وبالتالي إلحاق الخسارة برأس المال الطبيعي للدولة.