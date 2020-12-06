نقيب الإعلاميين: استدعاء ريهام سعيد للتحقيق الأسبوع المقبل

قال طارق سعدة نقيب الإعلاميين، إن النقابة ستستدعي ريهام سعيد، مقدمة برنامج "صبايا الخير" على قناة النهار، للمثول للتحقيق بمقر النقابة الأسبوع المقبل لاتهامها بمخالفة ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني بسبب حلقة عن صيد الثعالب.

وأوضح سعدة، لـ"الوطن"، أن النقابة تختص بالتحقيق مع العنصر البشري من الناحية المهنية، بينما يتولي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام محاسبة الوسيلة، أو التحقيق مع الإعلامي فيما يتعلق بعلاقته بالقناة وهل يساهم في إنتاج برنامجه من عدمه.

وكان المجلس الأعلى للإعلام قد قرر أمس إيقاف برنامج الإعلامية ريهام سعيد وإحالتها للتحقيق، وقال المجلس في بيان عنه إنه بحث الشكاوى المقدمة ضد برنامج "صبايا الخير" المعروض على قناة النهار في ضوء ما ورد بالحلقة الخاصة بصيد الثعالب، وقرر المجلس وقف البرنامج لحين انتهاء التحقيقات مع مقدمة البرنامج والممثل القانوني لقناة النهار.

وأصدر الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، القرار رقم 21 لسنه 2020 بمنع ظهور أسامة كمال مقدم برنامج 90 دقيقة على قناة المحور، على أي وسيلة إعلامية وعن مزاولة أي نشاط إعلامي لحين تقنين أوضاعه مع النقابة وفقا لنص المادتين (2-19) من قانون النقابة.

وجاء قرار منع أسامة كمال من الظهور الإعلامي لاختراقه قانون النقابه وعدم تنفيذه القانون 93 لسنة 2016.

كما أصدر نقيب الإعلاميين القرار رقم 22 لسنة 2020 والذى ينص على منع ظهور السيدة ريهام سعيد مقدم برامج بقناة النهار لحين انتهاء التحقيق معها بالنقابة لمخالفتها ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني .

وقال بيان للنقابة إن هذا القرار جاء بعد أن اجتمع مجلس النقابه بتاريخ 5/12/2020 واطلع علي تقرير المرصد الاعلامي بخصوص الحلقه التي قدمتها علي شاشة قناة النهار والتي ارتكبت فيها مخالفات واضحه لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.