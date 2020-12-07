بدء فعاليات الدورة 37 لمهرجان المسرح العربي بأكاديمية الفنون الأربعاء

تنطلق يوم الأربعاء المقبل، فعاليات المهرجان العربي للمسرح، في دورته السابعة والثلاثين، تحت إشراف المعهد العالي للفنون المسرحية وأكاديمية الفنون، وتستمر الفعاليات حتى يوم 23 ديسمبر.

ويحضر حفل افتتاح المهرجان الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور أشرف زكي نقيب الفنانين والدكتور مدحت الكاشف عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وعدد من الفنانين والمثقفين.

ومن جهته أعلن الدكتور مدحت الكاشف عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، أن هذه الدورة من المهرجان، تضم 13 عرضا مسرحيا، على أن تحمل الدورة السابعة والثلاثون، اسم الفنان الراحل سناء شافع.

يذكر أنه في شهر أغسطس الماضي، رحل عن عالمنا الفنان سناء شافع، وأعلن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وفاته بأحد مستشفيات القاهرة بعد صراع مع المرض، وكان الفنان سناء شافع دخل العناية المركزة منذ عدة أيام بعد تعرضه لآلام في الرئة.

وعلى جانب أخر كانت أكاديمية الفنون الجمعة الماضية، استضافت ندوة توعوية بعنوان "المرأة تتصدى للعنف"، في الواحدة ظهر بعد غد الأحد، بقاعة ثروت عكاشة بالأكاديمية، وتأتي الندوة في إطار حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي يطلقها المجلس القومي للمرأة، كل عام، بدءا من 25 نوفمبر، الذي يوافق اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وحتى 10 ديسمبر، والذي يتوافق مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وتدير الدكتورة رانيا يحيى عضو المجلس القومي للمرأة ورئيس قسم فلسفة الفن بأكاديمية الفنون، الحوار الذي سيشارك فيه النائبتان مايسة عطوة وهند رشاد عن مجلس النواب 2021، والكاتبة الصحفية نوال مصطفى صاحبة المبادرات الإنسانية الداعمة للمرأة، والكاتبة الصحفية هبة باشا.

جاء ذلك لمناقشة أهم التشريعات المزمع مناقشتها تحت قبة مجلس النواب، لحماية المرأة من كافة أشكال العنف، وكيفية التعامل معه، والدور المجتمعي لحمايتها في ظل جهود دعم الدولة لملف المرأة، وتأكيدا لتوافر الإرادة للسياسية الحقيقية لتمكينها وحصولها على أكبر قدر من المكتسبات.

وتحت شعار "كوني"، أطلق المجلس القومي للمرأة، حملة "الـ16 يوم" من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة هذا العام.