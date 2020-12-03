أكاديمية الفنون تطلق حملة لـ مناهضة العنف ضد المرأة

افتتح الدكتور أشرف زكى رئيس أكاديمية الفنون، والدكتورة غادة جبارة نائب رئيس الأكاديمية، أمس الأربعاء، أولى فعاليات حملة الـ "16يوم"، لمناهضة العنف ضد المرأة، والتى تقام بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة.

وبدأت الفعاليات بافتتاح معرض للصور الفوتوغرافية، يجمع باقة متميزة من أعمال طلاب معاهد الأكاديمية التى تناقش مختلف أشكال العنف التى تواجهها المرأة بالمجتمع، والذى أقيم تحت إشراف الدكتورة ولاء محمد من المعهد العالى للفنون الشعبية.

كما أقيمت ندوة بعنوان المرأة والتراث حاضرت فيها الدكتورة نهلة إمام، أستاذ الأنثربولوجى بالأكاديمية، حيث تناولت الندوة بعض نماذج العنف الذى تتعرض له المرأة ورسخ فى المجتمع والتراث مثل ختان الإناث والزواج المبكر وعدم توريث المرأة وتمكينها.

وأضافت "إمام"، أن ما رصدته من خلال عملها الميدانى هو أن المرأة قد تتعرض للعنف من مرأة أخرى بسبب مفاهيم خاطئة فى التراث، ولعل أبرز هذه الصور تظهر فى قضية ختان الإناث، لأن الأمهات والجدات هن من يحرصن على ختان بناتهن ودعت لضرورة حرص الأجيال الجديدة على نشر الدعوة والتوعية بضرورة تغيير هذا المفاهيم الخاطئة.

على جانب آخر سوف تدير الدكتورة رانيا يحيى رئيس قسم فلسفة الفن وعلومه، بالمعهد العالى للنقد الفنى، وعضو المجلس القومى للمرأة، ندوة هامة بعنوان "المرأة تتصدى للعنف"، وذلك يوم الأحد الموافق 6 من ديسمبر الجارى، وسوف يحاضر فيها النائبة البرلمانية مايسة عطوة والنائبة البرلمانية هند رشاد، والكاتبة الصحفية نوال مصطفى والكاتبة الصحفية هبة باشا.

وبناء على التعاون مع المجلس القومي للمرأة، سوف يشارك المجلس بندوات توعوية لطلاب الأكاديمية وذلك يوم الاثنين الموافق 7 من ديسمبر الجارى، بعنوان "احمى نفسك " لـ منى الغزالي، المنسق الوطني لمشروع العنف ضد المرأة، وأخرى بعنوان "اعرف حقك" للمستشار أحمد النجار، للتعريف بمواد قانون العقوبات الخاص بجميع أشكال العنف، كذلك من المقرر عرض فيلم "بين بحرين" وهو أحد الأفلام الهامة التى تناقش العديد من قضايا المرأة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 9 ديسمبر الجارى.

وسوف تختتم الأكاديمية فعالياتها يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر، حيث يقدم المعهد العالى للسينما يوما توعويا كاملا برؤية فنية حول ملف العنف ضد المرأة.

هذا وقد صرحت الدكتورة غادة جبارة نائب رئيس الأكاديمية ورئيس مجلس إدارة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، أن ما تتعرض له المرأة من عنف وانتهاكات هى قضية جديرة بالاهتمام وانطلاقها من أكاديمية الفنون فرصة هامة للتعريف بأنشطة الحملة وأهدافها، فالمرأة تمثل قاطرة التنمية الثقافية، كما توجهت بالشكر للدكتورة مايا مرسى التى تتبنى الدفاع عن حقوق المرأة المصرية.