الكونجرس الأمريكي يناقش إرهاب الإخوان.. والتنظيم يراوغ

ادعى نائب المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، إبراهيم منير، مؤخرا، أن تنظيمه "لا يمارس الإرهاب"، كما ذهب إلى حد القول بأن فكره يشكل حاجزا ضد التطرف.

وجاءت هذه المزاعم في رسالة وجهها إلى السيناتور الأمريكي الجمهوري تيد كروز، بعد أن تقدم بمشروع قانون إلى الكونجرس، لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية.

وطالب منير "السيناتور تيد كروز (..) بالرجوع إلى ما انتهت إليه بريطانيا وبعد مشاركة الإدارة الأمريكية، ونتيجة لتحقيقات دولية حول الاتهامات التي يتم توجيهها للإخوان".

وزعم أن ما "ثبت (من هذه التحقيقات) هو أن الجماعة لا تمارس الإرهاب، وأن فكرها حاجز ضد التطرف".

وأضاف منير، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يستجب طوال فترة حكمه وحتى الآن لهذه المطالبة، متوافقا مع السياسة التي تحددها وزارة خارجيته وأجهزتها واستجابة لتوجه الكونجرس وتكرار جلسات الاستماع حول الأحوال في مصر".

يوم الخميس، أعلن السيناتور تيد كروز، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، تقديم مشروع القانون بشأن الجماعة، طالب فيه وزارة الخارجية الأمريكية باستخدام سلطتها القانونية وتقديم تقرير حول تصنيف الإخوان "منظمة إرهابية أجنبية".

وأضاف كروز: "لقد خلص العديد من أقرب حلفائنا، في إشارة إلى الإمارات ومصر والسعودية، في العالم العربي منذ فترة طويلة إلى أن الإخوان جماعة إرهابية".

ويقول الباحث السعودي في الشؤون الاستراتيجية والأمنية، فواز بن كاسب، إن جماعة الإخوان تدثرت زيفا برداء الإسلام، كما أنها عملت منذ نشأتها ضد المجتمعات العربية، ونشرت ثقافة الكراهية وعدم التعايش مع الأعراق والأديان الأخرى، كما أن الدول العربية فعلت خيراً بتصنيف الإخوان منظمة إرهابية، ووضع ضغوط سياسية وقانونية عليها للحد من تأثيراتها التخريبية.

وأضاف "بن كاسب" في تصريح خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الإخوان لديها أفرع في 76 دولة حول العالم، مما يساعدهم في جمع المعلومات والتخطيط لعمليات تخريبية وتنفيذ هجمات مختلفة، "ومن هنا يجب على الكونجرس، مناقشة الطلب الذي قدّمه السيناتور تيد كروز بجدية وتصنيف جماعة الإخوان جماعة إرهابية".

وأشار إلى دول محور الاعتدال العربي، تعمل على نشر ثقافة السلم والسلام والتعايش بين الجميع ونبذ التمييز والكراهية، وتلعب رابطة العالم الإسلامي بقيادة محمد عبدالسلام العيسى، دوراً كبيراً في نشر هذه المفاهيم، ونشر صورة صحيحة للإسلام في مختلف دول العالم، وكذلك العمل على كشف زيف جماعة الإخوان وفضح مخططاتها الإرهابية للعالم، وأنهم جماعة تدعي الإسلام ولا تمثل أي شيء من صحيح الدين".