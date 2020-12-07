وزير الأوقاف يجدد الثقة في وكيل "أوقاف أسوان"

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الاثنين، قرارا بتجديد تكليف الدكتور محمد عزت محمد، بالقيام بتسيير أعمال وظيفة وكيل مديرية أوقاف أسوان لشئون الدعوة والبر.

يذكر أن مديرية الأوقاف بأسوان، افتتحت خلال الشهر الماضي مسجدين جديدين بالجهود الذاتية، بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، بحضور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وألقى الدكتور محمد عزت، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، خطبة الجمعة، اليوم، بعنوان "أدب الحوار والتعبير عن الرأي"، مؤكداً أنه لابد من ترسيخ أسس التسامح والسلام الإنسانى وفق العيش المشترك بين الناس جميعًا، وإحلال لغة الحوار مكان لغة الاحتراب والاقتتال، وأن وزارة الأوقاف المصرية تعمل من خلال منهج ثابت وخطة عمل متكاملة لترسيخ أسس الحوار والسلام الإنسانى والإيمان بالتنوع واحترام الآخر.

وأكد الدكتور عزت، أن افتتاح المساجد الجديدة يأتى فى إطار توجيهات الدولة وجهود وزارة الأوقاف للتوسع فى إعمار وبناء المساجد ودور العبادة الكبرى لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لأداء صلاتهم وشعائرهم بالشكل المطلوب.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أنه تم افتتاح 4 مساجد جديدة خلال شهر سبتمبر الماضى وهى مسجد البسيون بقرية غرب أسوان، بالإضافة إلى مسجد النصر بمنطقة الشيخ هارون، ومسجد النور بإدفو، وأيضاً مسجد عمر بن الخطاب بقرية الرديسية، لافتاً أنه تم افتتاح 5 مساجد جديدة خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف، إلى التزام المديرية بتكثيف جهود وأعمال التطهير والتعقيم بجميع المساجد بصفة دورية، مع ضرورة الاستمرار فى الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الوقائية لأنها تساهم بشكل مباشر فى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.