وزير الاتصالات من القليوبية: رسالة المحمول شرط التوجه لصرف منحة العمالة

وجه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عددا من الرسائل المهمة خلال زيارته اليوم، يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية لتفقد سير العمل بمكتبي بريد بنها وشبرا خلال صرف المرحلة الثانية من منحة العماله غير المنتظمة، حيث استطلع الوزير رأى المواطنين فى مستوى الخدمة المقدمة لهم وسرعة الصرف ومدي الإلتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت أول رسائل الوزير للمواطنين حيث طالب الوزير المستفيدين بالمنحة الرئاسية، بعدم الذهاب إلى منافذ الصرف المحددة إلا بعد تلقيهم رسالة نصية على هواتفهم، تفيد بتوجههم في ميعاد محدد لأقرب مكتب بريد تابع له، تطبيقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وسأل الوزير إحدى المترددات على مكتب بريد بنها عن سرعة تقديم الخدمة لها بالمكتب لترد السيدة بأنها أنهت صرف المبلغ الذى تريده فى أقل من دقيقة مشدية بمستوى الخدمة المقدمة من العاملين وترتيب دخول المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا، والتأكيد على الإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي.

الرسالة الثانية كانت من خلال الوزير للعاملين بمكتب بريد بنها حيث وجه الشكر لهم قائلا "شيدوا حيلكم يارجالة وأنا عارف أن الوقت صعب وفيه ضغط كبير عليكم لكن المعروف عن رجال البريد إنهم قدها وقدود وأنتم أقوى وتقدمون المزيد لخدمة المواطنين.

الوزير يشدد علي الإجراءات الإحترازية ويشيد بطفل أرتدي الكمامه

واطمأن الوزير والمحافظ على سير أعمال الصرف مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا وداعب أحد الأاطفال الذي تواجد مع والدته خلال صرفها المنحه مشيدا بإلتزامه و أرتداء الكمامه

وأكد الوزير أنه تم إرسال رسائل نصية عبر التليفون المحمول للمستحقين لمنحة العمالة غير المنتظمة، وتم الصرف إعتبارا من أمس ولمدة 10 أيام متواصلة في جميع مكاتب البريد وفروع البنك الزراعي المصري، مؤكدا أن صرف الدفعات الجديدة يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمد فترة صرف المنحة الرئاسية المقدمة لدعم ومساندة العمالة غير المنتظمة في ظل جائحة كورونا كمرحلة ثانية لمدة ثلاثة أشهر.

وأكد محافظ القليوبية أن الحكومة المصرية تعمل على الحفاظ على العمالة، والذي يمثل حفاظا على الاقتصاد القومي من أجل عبور الأزمة الحالية، وضمان عدم إهدار حق العمالة المتضررة من تداعيات كورونا، مطالبا مسئولي البريد بعمل مظلات واستراحات للمواطنين واتخاذ كافة التدابير الاحترازية، مشيرا أنه سيتم زيادة عدد المكاتب التي تقدم الخدمة من خلال فتح مراكز الشباب لتخفيف العبء والضغط على مكاتب البريد.

وأكد المحافظ، أن المحافظة وضعت خطة لصرف تلك المنحة، لتوفير كل سبل الدعم للعمالة غير المنتظمة لمواجهه تداعيات فيروس كورونا، من خلال التوجيه لرؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بتجهيز مكاتب البريد وفروع البنك الزراعي وأماكن انتظار للمواطنين المستحقين لإتمام عملية الصرف، مع مراعاة آليات الصرف لعدم حدوث أي تزاحم أو تكدس، حفاظا على صحة المواطنين، وضمان اتخاذ كل التدابير اللازمة وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.