تفاصيل سابع أيام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي

تنشر "الوطن" تفاصيل فعاليات سابع أيام مهرجان القاهرة السينمائي لدورته الـ 42 والمقام بدار الأوبرا المصرية، حتى العاشر من شهر ديسمبر الجاري.

المسرح الكبير

12:30 خدم المسرح الكبير

2:30 المُريد المسرح الكبير

6:00 عنها المسرح الكبير

9:00 أنيما المسرح الكبير

المسرح الصغير

12:00 التربة الحمراء المسرح الصغير

2:30 الحياة حلوة المسرح الصغير

6:30 الصيف الأبيض المسرح الصغير

9:30 تفاح المسرح الصغير

مسرح الهناجر

12:30 أرواح جولييت مسرح الهناجر

3:30 سينما الغد 4 مسرح الهناجر

7:00 الحرب الثالثة مسرح الهناجر

10:30 عرض ثانوي مسرح الهناجر

مسرح we

6:30 جاجارين مسرح we

9:30 عنها مسرح we

أوديون 1

1:30 يوميات الحصار أوديون 1

4:30 دروس اللغة الألمانية أوديون 1

7:30 العالم القادم أوديون 1

10.00 50 أو اثنان من الحيتان يجتمعان علي الشاطئ أوديون 1

أوديون 2

1:00 سينما الغد 3 أوديون 2

4:00 طفل أوديون 2

7:00 نحن من هناك أوديون 2

10:00 الأفضل لم يأتِ بعد أوديون 2