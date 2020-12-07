ساندرا نشأت: تكريم وحيد حامد في مهرجان القاهرة فتح نفسي على حب الحياة

علقت المخرجة ساندرا نشأت على تكريم الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قائلة: "حاجة مشرفة ووحيد حامد فتح نفسي على السينما والمهرجان والشغل والحياة وعلى كل حاجة".

وتمنت "نشأت" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "MBC مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، إطلاق اسم السيناريست وحيد حامد على الدورة الـ 42 للمهرجان، لافتة إلى أنها عادة لا تحضر مهرجانات ولكنها أصرت على التواجد في اليوم الأول لتحيته أثناء حصوله على التكريم، "الناس العادية اتكلمت النهاردة إنه أد إيه شكل حياتهم وبقوا يتعاملوا مع المجتمع من أفلامه".

وأضافت: "أنا دخلت معهد السينما عشان الأفلام دي وعشان وحيد حامد وعبدالحي أديب، ولما النهاردة جاب سيرة أبوة وإنه كان بيشجعه ويقوله (إيه يا ولا الحلاوة دي)، الروح دي فتحت نفسي على حب الحياة مش بس السينما، وقال كلمة في الآخر (أنتوا خلتوني أحب حياتي اللي جاية)".

وأقيمت، أمس، ندوة تكريم الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، وحرص عدد من الفناني على حضور الندوة وكان من ضمنهم يسرا وليلي علوي وأشرف عبد الباقي، إلهام شاهين، جميلة عوض، شريف البنداري، محمد العدل ومنى الشاذلي.