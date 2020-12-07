بعد زيارة المحافظ للمصابين.. "مياه كفر الشيخ" تنفي وجود إصابات بسبب تسرب الغاز

أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، بيان بشأن تسريب غاز الكلور، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك"، أكدت فيه أن التسرب ضعيف وحدث من أسطوانة كلور وأنه جرى التعامل معه.

وذكر البيان المنسوب لشركة مياه الشرب بكفر الشيخ، على صفحة الفيس بوك، أنه تم التعامل طبقا لقواعد السلامة والصحة المهنية، وبالمهمات والمعدات الموجودة، وذلك من خلال المختصين، مؤكدين أنه تم السيطرة على التسريب في حينه.

وأكدت الشركة في بيانها، أن مياه الشرب لم تتأثر بالتسريب وكذلك جودتها، من خلال معامل الشركة.

والبيان يتناقض مع زيارة المحافظ لمستشفى كفر الشيخ العام، وفق بيان رسمي أرسلته المحافظة حيث اطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على مصابي حادث تسرب الغاز من موقع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بمشتشفى كفر الشيخ العام يرافقه عمرو البشبيشي نائب محافظ كفرالشيخ واللواء اشرف موافي السكرتير العام للمحافظة وبحضور اللواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ والدكتور لطفي عبدالسميع مدير مستشفى كفرالشيخ العام.

وقال المحافظ في بيان له، إنه جرى نقل عدد من الحالات لمستشفى كفر الشيخ العام، ومستشفى العبور وحالتهم بسيطة ومستقرة وخرجت من المستشفى بعد الاطمئنان عليها.

وارتفع عدد حالات مصابي تسرب غاز الكلور من موقع شركة مياه الشرب بكفرالشيخ لـ78 شخصا، مصابين بالاختناق، وانتقل اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر اشليخ، و الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة لموقع الحادث، وتم التعامل مع التسرب في الحال حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى وتم إخلاء الموقع كما تم توزيع أقنعة الغاز على جميع العاملين بالمحطة.

كما جرى التنبيه على المواطنين المجاورين لموقع التسرب باتباع سبل الوقاية المتمثلة بتبليل الستائر بالمياه وتغطية جميع النوافذ بعد إحكام غلقها بالستائر المبللة، وتم تكليف شركة المياه بغسل المناطق التي تسرب إليها الكلور، كما انتقل المحافظ ووكيل الوزارة، للمستشفى للإطمئنان على حالة المصابين مؤكدين أن جميع الإصابات بسيطة وتم التعامل معها.

وانتشرت قوات الشرطة بمداخل ومخارج محافظ كفر الشيخ، لتحذير السائقين ومطالبتهم بإغلاق زجاج السيارت وذلك عقب تسرب غاز من موقع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وانتقلت على الفور الحماية المدنية وسيارات الاسعاف لموقع التسريب، وتم تغيير طريق الاستاد،، وجرى نقل 78 مواطنامنهم 56 مواطنا لمستشفى كفر الشيخ العام، و22 بمستشفى العبور للتأمين الصحي، بينما خرج 27 شخصا من المستشفى العام وو15 من العبور بعد تماثلهم للشفاء. فيما جرى رفع حالة الطوارئ بمستشفيات العاصمة، التي شهدت تسربا للغاز، ووجه المحافظ بتواجد الأطقم الطبية في اقسام الاستقبال تحسبا لإصابة مزيد من المواطنين بالاختناق، وجرى توفير المستلزمات الطبية اللازمة، وإخطار الشرطة، فيما انتقلت لجنة للمعاينة عقب السيطرة على التسريب.