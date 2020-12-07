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إصابة 22 شخصا باختناق في تسرب لغاز الكلور بمحطة مياه الشرب بكفر الشيخ

كتب:

سمر عبد الرحمن
06:30 م | الإثنين 07 ديسمبر 2020
إصابة 22 شخصا باختناق في تسرب لغاز الكلور بمحطة مياه الشرب بكفر الشيخ

أصيب 22 شخصا، مساء اليوم، في تسرب لغاز الكلور من عربة محملة به أثناء تفريغ الحمولة داخل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة كفر الشيخ.

وانتقل على الفور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لموقع تسريب الغاز وتمت السيطرة عليه، وجار متابعة الموقف.

وانتقلت على الفور الحماية المدنية وسيارات الاسعاف لموقع التسريب، وتم تغيير طريق الاستاد، ويتابع محافظ كفر الشيخ الموقف، فيما أغلقت الشرطة مداخل كفر الشيخ وتطالب قائدي المركبات بإغلاق زجاج السيارات.

ونقلت سيارات الإسعاف 17 مصابا باختناق إلى مستشفى كفر الشيخ العام، و5 مصابين إلى مستشفى العبور، وجار تقديم الإسعافات الأولية لهم.

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