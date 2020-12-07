السيطرة على تسرب غاز من شركة مياه الشرب بكفر الشيخ

انتقل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ إلى مقر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة إذ سيطرت شركة المياه والصرف الصحي بمدينة كفر الشيخ، مساء اليوم، على تسرب غاز بسيط من الشركة.

وانتقلت على الفور الحماية المدنية وسيارات الاسعاف لموقع التسريب، وتم تغيير طريق الاستاد، فيما أغلقت الشرطة مداخل كفر الشيخ وطالبت قائدي المركبات بإغلاق زجاج السيارات.

وفي سياق آخر، تشهد محافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، جولة الاعادة لانتخابات المرحلة الثانية فى الدوائر الأربعة المقسمة على النحو الآتى، الدائرة الأولى مقرها الدائرة الأولى ومقرها مركز كفر الشيخ ومكوناتها الإدارية مركزا "كفر الشيخ، قلين"، قسما "أول كفر الشيخ، ثان كفر الشيخ"، ولها 3 مقاعد، ومقعدين للدائرة الثانية، ومقرها مركز سيدى سالم ومكوناتها مركزا "سيدى سالم، الرياض"، ومقعدين للدائرة الثالثة، ومقرها مركز الحامول ومكوناتها الإدارية مراكز "الحامول، بيلا، البرلس"، قسم بيلا، و3 للدائرة الرابعة، ومقرها قسم دسوق ومكوناتها الإدارية مراكز "دسوق، مطوبس، فوه، قسم دسوق" .

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إننا جاهزون للإعادة بتوفير كافة متطلبات العملية الانتخابية وراحة الناخبين، مشيراً إلى أنه يتابع تجهيز المقار الانتخابية واللجان الفرعية لإجراء انتخابات الإعادة لمجلس النواب 2020م، معلنا رفع حالة الطوارئ، مشيرا إلى أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت فى انتخابات مجلس النواب 2 مليون و350 ألف مواطن، يدلون بأصواتهم فى 801 مقر انتخابي، مؤكدا أنه تم تجهيز وتعقيم وتطهير الاستراحات.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، برئاسة اللواء ياسر حفناوى، السكرتير العام المساعد، تتابع وتتلقى تقارير من رؤساء المدن، ومن الغرف الفرعية، التى تم ربطها بغرفة عمليات المحافظة، لمتابعة الاستعدادات والتجهيزات وأعمال التطهير والتعقيم.