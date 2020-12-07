محافظ كفر الشيخ في بيان رسمي: سيطرنا على تسرب الغاز خلال 30 دقيقة

صرح اللواء جمال نور، محافظ كفر الشيخ، بأنه "ورد إلينا إخطار في تمام الساعة 5 مساءً وأثناء متابعتنا للعملية الانتخابية بتسرب غاز الكلور من محطة مياه الشرب بجوار كوبرى القنطرة بالعاصمة كفر الشيخ، وبالقرب من الموقف الجديد، وعلى الفور تم إخطار غرف عمليات الصحة والحماية المدنية والإسعاف والمرور وتم التنسيق مع مديرية الأمن للتعامل مع الأزمة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ ، في بيان له، تم الانتقال على الطبيعة في موقع التسريب، وعمل تحويلات مرورية لتفادى تعرض أهالينا لاستنشاق الغاز ، والدفع بعربات الإسعاف حول موقع الحدث لنقل المتضررين الى مستشفى كفرالشيخ العام ومستشفى العبور، وتم رفع حالة الاستعداد القصوى بهما، وتم بحمد الله السيطرة على تسرب الغاز بمحطة المياه خلال 30 دقيقة بجهود مشتركة من جميع الجهات.

وأضاف محافظ كفر الشيخ في بيانه، أنه تم الانتقال الى مستشفى كفر الشيخ العام لمتابعة التعامل مع الحالات والتي بلغت حوالي 55 حالة، وتم التعامل معهم والحالات الآن مستقرة وتم خروج أكثر من نصف الحالات وجارى الخروج تباعاً.

وننصح أي مواطن تعرض لاستنشاق الغاز ويشعر بضيق في التنفس التوجه على الفور لأقرب مستشفى للاطمئنان وأخذ الإجراءات الطبية الاحترازية، مؤكداً أننا نطمئن أهالينا بأن الأوضاع مستقرة حالياً وإن شاء الله خلال أقل من ساعة ستعود أجواء المدينة لطبيعتها.