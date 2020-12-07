الصحة تنصح المقيمين بجوار موقع تسرب غاز الكلور: بللوا الستائر بالمياه

وجهت مديرية الصحة بكفر الشيخ، برئاسة الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، عدة تنبيهات للمواطنين المقيمين بجوار شركة المياه والصرف الصحي عقب تسرب غاز الكلور.

وقالت المديرية في بيان لها إنه جرى التنبيه على المواطنين المجاورين لموقع التسرب باتباع سبل الوقاية المتمثلة بتبليل الستائر بالمياه وتغطية جميع النوافذ بعد إحكام غلقها بالستائر المبللة، وتم تكليف شركة المياه بغسل المناطق التي تسرب إليها الكلور، كما انتقل المحافظ ووكيل الوزارة، للمستشفى للاطمئنان على حالة المصابين مؤكدين أن جميع الإصابات بسيطة وتم التعامل معها وشددت على تقديم أقصى درجات الرعاية للمصابين.

وارتفع عدد حالات مصابي تسرب غاز الكلور من موقع شركة مياه الشرب بكفرالشيخ لـ78 شخصا، مصابين بالاختناق.

وانتقل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة لموقع الحادث، وتم التعامل مع التسرب في الحال حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى وتم إخلاء الموقع كما تم توزيع أقنعة الغاز على جميع العاملين بالمحطة.

وانتشرت قوات الشرطة بمداخل ومخارج محافظة كفر الشيخ، لتحذير السائقين ومطالبتهم بإغلاق زجاج السيارات وذلك عقب تسرب غاز من موقع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وانتقلت على الفور الحماية المدنية وسيارات الاسعاف لموقع التسريب، وتم تغيير طريق الاستاد، وجرى نقل 78 مواطنا منهم 56 مواطنا لمستشفى كفر الشيخ العام، و22 بمستشفى العبور للتأمين الصحي، بينما خرج 27 شخصا من المستشفى العام و15 من العبور بعد تماثلهم للشفاء.

فيما جرى رفع حالة الطوارئ بمستشفيات العاصمة، التي شهدت تسربا للغاز، ووجه المحافظ بتواجد الأطقم الطبية في اقسام الاستقبال تحسبا لإصابة مزيد من المواطنين بالاختناق، وجرى توفير المستلزمات الطبية اللازمة، وإخطار الشرطة، فيما انتقلت لجنة للمعاينة عقب السيطرة على التسريب.