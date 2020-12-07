205 مليارات جنيه إيرادات الدولة في 3 أشهر

بلغت إيرادات الموازنة العامة للدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي الجاري، نحو 205 مليارات جنيه، بزيادة قدرها 31 مليار جنيه، ومعدل نمو بلغ 18%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق 2019-2020.

ووفقا للتقرير المالي الشهري الصادر عن وزارة المالية، ساهمت جملة المتحصلات الضريبية بنحو 73% من جملة الإيرادات بالموازنة العامة للدولة، حينما سجلت نحو 150 مليار جنيه خلال 3 أشهر، خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر الماضي.

وأشار التقرير، إلى أن زيادة المتحصلات الضريبية، جاءت مصحوبة بزيادة الضريبة على الدخل بمقدار 16.8 مليار جنيه بنسبة 42%، عندما سجلت نحو 55 مليار جنيه.

وكان البنك المركزي المصري، أعلن أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت ارتفاعًا خلال الفترة يوليو/ سبتمبر 2020 بمقدار 1.3 مليار دولار، ‏‏‏بمعدل زيادة سنوي 19.6%‏ لتسجل نحو 8.0 مليار دولار، "مقابل نحو 6.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق"، وفقًا لبيان صادر عن البنك المركزي.

وأظهرت البيانات الأولية، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر سبتمبر 2020 بمعدل سنوي 16.0%‏ لتسجل نحو 2.7 مليار دولار "مقابل نحو 2.3 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2019".

الجدير ذكره، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة يناير/سبتمبر2020 ارتفعت بمعدل سنوي بلغ 11.6%، لتسجل نحو 22.1 مليار دولار "مقابل نحو 19.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق".