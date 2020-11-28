محمود بكري يتقدم بمقترحات لتعديل لائحة الشيوخ: تغيير اسم لجنة الموازنة

تقدم النائب محمود بكري عضو مجلس الشيوخ بعدد من المقترحات حول لائحة مجلس الشيوخ، والتى يتم مناقشتها حاليا داخل اللجنة المعنية بإعداد لائحة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس.

وكان المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ ، قد أشار إلى إن مشروع اللائحة الداخلية للمجلس سيتم عرضه علي الجلسة العامة المزمع عقدها يوم 29 نوفمبر في تمام الساعة العاشرة صباحا.

وأشار إلى أن تشكيل الائتلافات هي كيان عرفي و ليس له تنظيم داخل اللائحة، وأنه علي كل حزب أن يحدد لرئيس المجلس رئيس الهيئة البرلمانية ونائبه.

وأوضح عتمان إلى أنه تم تغيير اسم لجنة الخطة و الموازنة بمشروع اللائحة الداخلية الى اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار.

وشدد على أن اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة ستمارس مهام اللجان النوعية حتى الانتهاء من اللائحة و تشكيل اللجان.

وقالت مصادر لـ "الوطن": إن المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قد يعقد عدة جلسات على مدار الآسبوع للانتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون اللائحة الجديدة لمجلس الشيوخ والبالغ عددها 293 بحسب أخر مسودة انتهت منها اللجنة المكلفة بإعداد هذة اللائحة.

وأوضحت المصادر إلى أن المجلس سيبت فى عقد عددا من الجلسات البرلمانية، غدا ، بموجب ما ستشهده الجلسة العامة من مناقشات حول صياغة مواد اللائحة الخاصة بمجلس الشيوخ .

وقالت المصادر :إن العمل داخل مجلس الشيوخ سيظل ساريا بموجب قانون لائحة مجلس النواب وفقا للنص الوارد بالقانون رقم 141 لسنة 2020 والخاص بمجلس الشيوخ، وذلك لحين انتهاء مجلس النواب من مناقشة مواد مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ ،واقراره بصفة نهائية وإرساله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.

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