وزير العدل عن التحول الرقمي: إقامة دعوى وتجديد الحبس أصبح متاحا أونلاين

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن عملية الميكنة ومشروع إقامة الدعوى "أونلاين"، يُساعد المواطن بطلب تعويض لمن أساء استخدام حق التقاضي ضده، كما أن تيسير عملية التقاضي من ضمن فوائد مشروع الدعاوى"أونلاين"، موضحًا أن التطوير التكنولوجي والرقمي لمنظومة القضاء مهمته الرئيسية التيسير وإختصار الوقت وسرعتة.

وأضاف "مروان"، خلال حواره في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "ON"، أنه يمكن الآن إقامة دعاوى "أونلاين"، وبات هذا الأمر سهلًا، فقد أصبح بالإمكان إقامة دعوى مدنية إلكترونيا من خلال "بوابة مصر الرقمية"، فضلًا عن أنه يُمكن أيضًا تسديد رسوم إقامة الدعوى المدنية عن بُعد من خلال كروت الائتمان.

وأشار وزير العدل، إلى أنه جرى بالفعل تنفيذ مشروع إقامة دعوى "أونلاين" في 7 محاكم إبتدائية بالقاهرة، لكن حتى الآن لا يوجد إقبال كبير على هذه الخدمة، ورغم ذلك يسعى لتعميم مشروع "دعوى أونلاين" على باقي محاكم الجمهورية، "نقيب المحامين نفسه أقام دعوى مدنية أونلاين".

مروان: المحامون أشادوا بتجربة تجديد الحبس عن بعد..مريحة وحضارية

وأوضح مروان، أن عمليات التطوير والتحديث في منظومة العدالة شملت عدة مناحي أهمها تحويل الكتابة في الجلسات من يدوية إلى إلكترونية، كما أن النيابة العامة أخذت خطوات كبيرة في التحول الرقمي، كما أن تجديد الحبس عن بعد يتم في القضايا الجنائية وهو في صالح المتهم في الاساس.

وأكد وزير العدل، أن تجديد الحبس عن بعد يربط المحاكم بالسجون عبر شاشات عرض، وجرى تعميم مشروع تجديد الحبس عن بعد في جميع محاكم القاهرة والإسكندرية، موضحًا أن المحامين أشادوا بتجربة تجديد الحبس عن بعد لأنها مريحة وحضارية.