مستشار الرئيس: لن نستلم لقاحات كورونا إلا بعد توفير المبردات

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن الكمامة مازالت سلاحنا الوحيد والأكيد أمام فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الدولة مسئولة والحكومة والمواطنين مسئولين عن التصدي لفيروس كورونا، وهذا ما كان يتحدث عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، أثناء زيارته لفرنسا.

وتابع تاج الدين: "نحن نتأثر من معاناة الأفراد، وزيادة الأعداد تزيد عدد الأشخاص الذين يريدون دخول العناية المركزة، وكذلك زيادة الطلب على جهاز التنفس الصناعي، ولم نصل إلى الضغط الكبير، لكننا نتأثر بمرض أي شخص، ولا أتمنى أن نصل في أي مرحلة إلى الأعداد الكبيرة في أي دولة أخرى".

وأشار مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إلى أن اللقاح الصيني يتم تجربته إكلينيكيا، وسيتم تصنيعه بشكل جزئي لكن باقي اللقاحات يتم التفاوض مع الشركات المنتجة وستكون اللقاحات متاحة تدريجيا في الفترات المقبلة، لكن يتم حاليا دراسة التأثير الإيجابي والسلبي للقاحات، للتعرف أيضا على مدة بقاء الأجسام المضادة في الجسم، خاصة أن بعض اللقاحات تحتاج إلى درجة تبريد تصل إلى سالب 80 والدولة تعهدت سياسية وماليا ولكن حاليا يتم دراسة كل لقاح على حدة ومعرفة الفئات التي ستتلقى أول الجرعات.

وذكر أنه لن يتم استلام أي من اللقاحات، إلا بعد توفير المبردات التي تتيح بقاءها سليمة، لأن أي خلل يفقد المصل مفعوله.

ونوّه بأن العلاجات المستخدمة لكورونا، تنقسم إلى شقين الأول يركز على علاج الأعراض ومن ضمنها دواء "باراسيتامول"، والشق الآخر يعالج المضاعفات التي تحدث ويتم إعطاء المريض مجموعة من الأدوية تشمل عدة أدوية، ويتم تغيير البرتوكول العلاجي بشكل مستمر.