لو مش هتشتغل من البيت.. نصائح من الصحة لتحمي نفسك من كورونا بمكان العمل

مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد 19" المستجد، أصبح لزاما على المواطنين، الالتزام بالإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة به، وأخذت بعض الشركات وأماكن العمل قرار عمل الموظفين من المنزل، والبعض لا.

إذا كنت تتجه لعملك يوميًا، عليك اتخاذ بعض الإجراءات للوقاية من كورونا، في ظل تحذير وزارة الصحة من الموجة الثانية له في مصر، على النحو التالي:

وضع تطبيق صحة مصر عددا من النصائح تمثلت في تجنب الازدحام من خلال إعادة توزيع ساعات العمل، للحد من تكدس الموظفين في المساحات المشتركة مثل المداخل أو المخارج، وإعادة ترتيب نوبات العمل أو تقسيم فرق العمل.

ويجب الالتزام بارتداء الكمامة داخل مقر العمل، لأنه يقلل فرص نقل العدوى، ومن المهم أن تكون الكمامة ملاصقة للفم والأنف، ويجب غسل اليدين عند ملامسة الكمامة، لتجنب نقل الفيروس.

ونصحت وزارة الصحة بضرورة وضع مطهر لليدين في أماكن واضحة وإتاحتها للجميع، وغسل اليدين بالمياه والصابون باستمرار.

وحددت منظمة الصحة العالمية نصائح للمواطنين للحماية من فيروس كورونا في أماكن العمل تمثلت في مسح الأسطح مثل المكاتب والمناضد ولوحات المفاتيح بمطهر.

وشجعت المنظمة على تطبيق "العمل عن بعد": "في حال تفشي فيروس كوفيد-19 في مجتمعك، قد تنصح السلطات الصحية الناس بتجنب المواصلات العامة والأماكن المزدحمة.. ويساعد العمل عن بعد في الحفاظ على سير العمل وسلامة الموظفين في آن واحد".

وفي حال وقوع إحدى الإصابات بكورونا في مكان العمل، وضعت وزارة الصحة والسكان نصائح تتمثل في الإبلاغ عن المرض بسرعة لمنع انتقاله بين الزملاء، وعدم حضور الموظف المريض إلى العمل حتى يتم شفاؤه، ويجب تنظيف الأسطح التي لامسها المصاب، والمناطق التي استخدمها مثل المراحيض ومقابض الأبواب والهواتف، وإخطار المخالطين جميعًا لاتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار المرض.