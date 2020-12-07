آخر أخبار مصر.. صرف الدفعة 3 من العلاوات الخمس وأسعار تحليل كورونا

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رياح ترابية وطقس غير مستقر في الإسكندرية

شهدت الإسكندرية طقس غير مستقر اليوم، حيث جاءت غيوم ورياح محملة بالأتربة، بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية التي توقعت هطول أمطار خفيفة في آخر أيام نوة قاسم.

صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس أول يناير

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، موعد صرف الدفعة الثالثة لـ"العلاوات الخمس" حيث حددتها أول يناير المقبل، والمستحقين للعلاوات الخمس هم المحالين للمعاش اعتبارًا من 1 يوليو 2006 حتى 1 يوليو 2015، وحتى 2019 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدني، وتصل قيمة كل دفعة 25% من القيمة الكلية للعلاوات الخمس المتجمدة.

الدولار يرتفع قرش نهاية التعاملات

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في كل البنوك وشركات الصرافة، في نهاية التعاملات اليومية بقيمة قرش، وذلك عقب استقرار دام للأسبوع الثاني على التوالي، حيث جاءت 4 بنوك في قائمة الأعلى سعرا لشراء وبيع الدولار بسعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وهي "عودة ، المشرق، التعمير والاسكان ، الامارات دبى الوطنى ، بينما باع بنك مصر الدولار بأقل سعر، بـ15.60 جنيه للشراء، 15.70. جنيه للبيع.

أسعار تحليل كورونا في 7 معامل طبية

مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، والتحذير من الانتشار تستعرض "الوطن" أسعار تحليل كورونا في المعامل، حيث تراوح بين 1000 و2000 جنيه باختلاف المعمل ويكون معتمد من وزارة الصحة أم لا.

أسعار شجرة وزينة الكريسماس في الأسواق

مع اقتراب الاحتفال برأس السنة الجديدة 2021، تتسابق المحال التجارية في عرض أشكال مختلفة من أشجار الكريسماس في الأسواق، وتراوحت أسعارها بين 5 جنيهات لحجم الميدالية وبين 120 و500 جنيه باختلاف الحجم ومكان الشراء.