صابرين تنتظر نتيجة مسحة فيروس كورونا الثانية

علمت "الوطن"، أن الفنانة صابرين تنتظر نتيجة مسحة فيروس كورونا المستجد الثانية، بعد أن أجرت المسحة الأولى منذ أيام، وظهر إصابتها بفيروس كورونا.

من المقرر أن تعلن نتيجة المسحة خلال الساعات القليلة المقبلة.

كانت "صابرين"، أعلنت إصابتها بالفيروس من خلال تدوينة لها: "الحمدلله إيجابي كورونا دعواتكم".

"صابرين" شاركت منذ أيام في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ42 وظهرت بفستان أسود اللون.

وظهرت "صابرين"، بوزن زائد بشكل كبير، خلال إطلالتها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 42، بدار الأوبرا المصرية.

وعلمت "الوطن"، أن سبب زيادة الوزن يعود إلى جلوس "صابرين" لفترة طويلة فى منزلها خلال الفترة الماضية بسبب تفشى وباء كورونا.

وتألقت "صابرين"، على السجادة الحمراء، بالدورة الـ 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في أول ظهور لها بحدث فني عقب نزعها الحجاب، بفستان أسود، بأكمام شيفون، مزود بفصوص لامعة، مع الشعر البلوند الأشقر، المنسدل.

وكانت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة فعاليات الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والذي تستمر فعالياته خلال الفترة من 2 حتى 10 ديسمبر الجاري، في حضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، والمخرج محمد حفظي رئيس المهرجان، ونجوم ونجمات وصناع الفن السابع وأكثر من 200 فنان وضيف من مختلف أنحاء العالم، ومشاركة 84 فيلما، وذلك على المسرح الذي أعد خصيصا لإقامة المهرجان بدار الأوبرا المصرية، ضمن ليلة مبهجة شهدت افتتاحاًعالميا مبهراً يليق بمكانة مصر.