فيديو.. الفنانة صابرين تظهر بـ "وزن زائد" في افتتاح مهرجان القاهرة

ظهرت الفنانة صابرين، بوزن زائد بشكل كبير، خلال إطلالتها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 42، والمقامة بدار الأوبرا المصرية.

علمت "الوطن"، أن سبب زيادة الوزن يعود إلى جلوس الفنانة صابرين لفترة طويلة فى منزلها خلال الفترة الماضية بسبب تفشى وباء كورونا.

افتتحت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة فعاليات الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والذي تستمر فعالياته خلال الفترة من 2 حتى 10 ديسمبر الجاري، في حضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، والمخرج محمد حفظي رئيس المهرجان، ونجوم ونجمات وصناع الفن السابع وأكثر من 200 فنان وضيف من مختلف أنحاء العالم، ومشاركة 84 فيلما، وذلك على المسرح الذي أعد خصيصاً لإقامة المهرجان بدار الأوبرا المصرية، ضمن ليلة مبهجة شهدت افتتاحاً عالمياً مبهراً يليق بمكانة مصر.

وجهت "عبدالدايم"، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لقيادته السياسية الرشيدة التي كان لها اليد الطولى في مجابهة أزمة كورونا منذ بدايتها على مدار هذا العام بالشكل الذي ساعدنا كثيراً في قبول غمار التحدي لإقامة المهرجان بمصر، في ذات التوقيت التي توقفت فيه معظم الفعاليات على مستوى العالم، لنؤكد للعالم أن مصر بإقامة المهرجان تنتصر لعودة الحياة ذاتها.

وتقدمت الوزيرة بالشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تقديم كل الدعم لمجابهة التحديات التي تواجهنا في إقامة الفعاليات الكبرى، وإلى وزارة الصحة المصرية التي أشرفت على تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجميع، والشكر موصول لوزارة الداخلية على تأمينها للمهرجان ودعمها للمهرجان لظهوره بالصورة اللائقة عالميا ولفريق عمل المهرجان الذي قبل التحدي في هذه الدورة الاستثنائية.