باحث: مصر لها باع في مواجهة الكيانات المتطرفة وستفيد فرنسا

قال بهاء محمود، الباحث في الشئون الأوروبية، إن التنسيق المصري الفرنسي، مهم وسط ملفات الأزمة الليبية وأزمة شرق المتوسط، وهذه القمة تأتي قبل قمة أوروبية مهمة، ستحدد مصير العلاقات الأوروبية التركية.

وأضاف "محمود" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن" المذاع على فضائية “extra news” أن مصر لها باع طويل في محاربة الإرهاب والكيانات المتطرفة وستعمل على إفادة الجانب الفرنسي ويتم مواجهة الإرهاب بالجانب الأمني والجانب الفكري.

وأوضح أن وجهة نظر الرئيس تعتمد على تفسير صحيح الدين وعدم تحميل الدين أخطاء الأشخاص ومقولة الرئيس لخصت الأمر والتي شدد فيها على عدم ضرورة ربط الإرهاب بدين لأن ذلك يقلل من قوة الدولة الوطنية في أوروبا بسبب وجود عدد كبير من المسلمين في الدول الأوروبية وأكبر الأعداد موجودة في فرنسا.

وأشار الباحث في الشئون الأوروبية، إلى أن تفاوض الرئيس السيسي الاقتصادية مع فرنسا تشير إلى أن الأمر هام ويتابعه أكبر قيادة بالدولة خاصة أن فرنسا تستثمر في المواصلات وكذلك التكنولوجيا ولكن هناك رغبة في توسيع هذه الاستثمارات لتضم الغاز في شرق المتوسط.

وذكر الباحث في الشئون الأوروبية، أن زيارة الرئيس السيسي إلى وزير ة الدفاع الفرنسي اليوم تعود إلى استكمال التنسيق العسكري بين فرنسا ومصر للعمل على حل الأزمات وعرض الرؤي المستقبلية وهناك أزمة في الأمن في المستعمرات الفرنسية في إفريقيا لذلك وجب وجود تنسيقيات جزئية.

ويزور الرئيس السيسي، فرنسا تلبيةً لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الجانبين على تنمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، وبحث سبل تعزيزها خلال الفترة القادمة حيث ستشمل عقد مباحثات قمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس ماكرون ستتناول كافة جوانب وموضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك التنسيق السياسي المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية.