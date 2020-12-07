لبنى عسل: العلاقات المصرية الفرنسية ازدادت قوة ومتانة في عهد السيسي

علقت الإعلامية لبنى عسل، على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى فرنسا، والقمة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قائلة: إن الزيارة لها بعد سياسي واقتصادي، حيث إن العلاقات بين مصر وفرنسا علاقات استراتيجية وتاريخية، وازدادت قوة ومتانة خلال السنوات القليلة الماضية، في عهد الرئيس السيسي.

وأضافت "عسل"، خلال تقديمها برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه كان هناك قمة مشتركة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وماكرون، وحدث مؤتمر صحفي بين الرئيسين عقب القمة، وتم التحدث عن قضايا المنطقة، والبحر المتوسط ولبنان وغيرها، مع توضيح رؤية مصر وفرنسا في التعامل مع تلك القضايا والملفات المختلفة.

وتابعت أن القمة تناولت أيضا ملف حقوق الإنسان، والذي يستخدمه البعض في المتاجرة به، لافتة إلى أن مصر تقف على أرض صلبة فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن الزيارة تُعقد في توقيت هام جدًا، حيث جاءت الزيارة في ظل انتشار فيروس كورونا بشكل واضح في العالم كله، إلى جانب المشاكل والأزمات التي تمر بها المنطقة.

وانعقد مؤتمر صحفي بعد ظهر اليوم، جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه على هامش القمة، التي جاءت بدعوة من الجانب الفرنسي في إطار حرص الجانبين على تنمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، وبحث سبل تعزيزها خلال الفترة القادمة.

وتتضمن الزيارة لقاءات مع رئيس الوزراء الفرنسي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين الفرنسيين، ورئيسي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسي، وذلك لعرض الرؤية المصرية للأزمات الإقليمية وكيفية التعامل معها، خاصة تلك المتعلقة بشرق المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن زيادة التعاون المشترك بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في المجالات الاستثمارية والتجارية في ضوء جهود مصر لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية للمشاركة في المشروعات القومية الكبري، في إطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر.