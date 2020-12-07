نجدة الطفل: نريد عقوبة رادعة لأزمة الزواج المبكر

قال صبري عثمان، رئيس خط نجدة الطفل، يجب العمل على توعية الأهالي فيما يتعلق بالزواج المبكر، من خلال الشيوخ المتواجدين في القرى، خاصة أن القرى أغلبها يسمع كلام الشيوخ، ويوجد شيوخ يحللون الزواج المبكر، وهذا ما يسبب مشكلة فيما بعد سواء من خلال إثبات النسب أو المشاكل المختلفة الأخرى.

وأضاف "عثمان"، خلال استضافته في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أن الخط يتلقى العديد من الأزمات فيها يتعلق بالزواج المبكر، راويًا أحد المشاكل: "واحدة اتصلت منفصلة عندها 21 سنة، وبتناشدنا عشان نلحق اختها الصغيرة اللي عاوزين يجوزوها وهي عندها 15 سنة".

وتابع: أن يجب العمل على التوعية بمساعدة الإعلام في هذا الأمر من أجل تغيير الثقافات في القرى، إلى جانب وجود جانب عقابي من القانون، خاصة أنه لا يوجد قانون يجرم الزواج المبكر.

تفاصيل انتحار عروسين في شهر العسل بالجيزة: تزوجا عرفيا

تفاصيل جديدة كشفتها التحريات والتحقيقات، التى جرت بمعرفة ضباط إدارة البحث الجنائى بالجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، فى واقعة انتحار عروسين، بإلقاء نفسهما من شرفة الشقة بالطابق الرابع بمنطقة الطوابق في الهرم.

أوضحت التحريات، أنهما متزوجان عرفيا بعلم الأهل، نظرا لأنهما لم يصلا إلى السن القانوني للزواج، إذ يبلغ سن العريس 17 عاما، بينما العروس لم تتجاوز 16 عاما، مشيرة إلى أن الواقعة حدثت خلال فترة شهر العسل.

وبدأت كواليس الواقعة، بنشوب مشاجرة بين الزوجة ووالدة زوجها، تطورت إلى تشابك بالأيدي، ما دفع العروس إلى الدخول إلى المطبخ، واستلت سكينا للدفاع عن نفسها، لكنها مع الشد والجذب أصابت حماتها بجروح فى الرأس.

فزعت العروس عندما رأت الدماء تسيل من رأس حماتها، فقررت القفز من شرفة الشقة بالطابق الرابع، لتسقطت على الأرض جثة هامدة وسط بركة من الدماء، وبمجرد أن شاهد الزوج جثتها في الشارع لحقها بالقفز من نفس الشرفة، مرددا: "مش هعيش من بعدك، هموت معاكي"، ليسقط هو الآخر جثة هامدة بجوار زوجته.

وأضافت التحريات والتحقيقات، التى جرت تحت إشراف اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء سامح الحميلى نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء عاصم ابو الخير مدير المباحث الجنائية، أن العروسان متزوجان منذ أقل من شهر، وأنه عقب تلقى الإخطار، انتقل فريق من المحققين إلى مسرح الجريمة، والمعمل الجنائي والنيابة العامة.

وفرضت القوات كردونا أمنيا فى محيط الحادث، وبدأت القوات فى مناظرة الجثث، وتبين وجود تشهم فى الرأس وكسر فى الجمجمة وكدمات وسحجات فى مختلف أنحاء الجسد للعروسين، وقررت النيابة عرض الجثث على الطب الشرعى لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وبدأت القوات فى تفريغ الكاميرات القريبة من مسرح الجريمة، لفحصها وبيان عما إذا كانت التقطت صور لحظة انتحار العروسين من شرفة الشقة بالطابق الرابع من عدمه، بينما ناقش فريق من المباحث أسر الزوجين، والاستعلام عن الحالة الصحية لوالدة العريس المنتحر، ولا تزال التحقيقات مستمرة.