محافظ الفيوم: تلقينا 3 آلاف مكالمة لخط نجدة الطفل  

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إنّ خط نجدة الطفل استقبل 3 آلاف مكالمة من الفيوم، الأمر الذي يعكس الوعي بقضايا الطفولة، مشيرًا إلى أهمية تمكين الأطفال والمرأة، وتوفير كافة الخدمات الاقتصادية والاجتماعية التي توفر لهم سبل الحياة الكريمة، بالإضافة إلى معرفة حقوقهم، والتزاماتهم، وتنمية مهارات الأطفال.

جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية إعلان قرية شكشوك صديقة للطفل، اليوم، وهنأ محافظ الفيوم أطفال المحافظة باليوم العالمي للطفل، مؤكدًا أنهم مستقبل مصر الزاهر، مُعربًا عن سعادته لما يقوم به الأطفال وأمهاتهم من صناعات يدوية وفنية والتعبير عن أرائهم، موجهًا إلى عرض منتجاتهم وتسويقها بمهرجان الفيوم الذي يقام بقرية تونس الشهر القادم.

وتقدمت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالشكر لأهالي الفيوم على حفاوة الاستقبال، موضحة أنّ اختيار قريه شكشوك صديقة للطفل يأتي ضمن الاحتفال باليوم العالمي للطفل 2020.

وأشارت إلى أنّ تلك الاحتفالية تأتي استكمالًا لاحتفال المجلس خلال شهر أكتوبر الماضي باليوم العالمي للفتاة تحت شعار طفل 2020 (تعليم - صحة - تمكين)، كما يأتي استكمالاً لأنشطة برنامج دعم الأطفال وتمكين أسرهم الممول من الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، بالإضافة إلى مشروع تنميه 50 قرية من القرى الأكثر احتياجًا بمحافظة الفيوم من خلال العديد من المبادرات والأنشطة، مثل مبادرة مدرسة آمنة صديقة للطفل، ومبادرة أمهات رائدات التي تستهدف السيدات من خلال فصول التنميه الشاملة، وكذلك التمكين الاقتصادي للسيدات.

وكشفت أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أنّ عدد أطفال الشوارع فى العالم وفقا لإحصائيات الأمم المتحدة بلغ 150 مليون طفل، بينهم 2 مليون طفل بمصر، وبلغ عدد الأطفال العاملين بمصر 2,8 مليون طفل، كما بلغ عدد المتسربين من التعليم من إجمالي سكان مصر مليونين و 122 طالب، وأظهرت الاحصائيات أنّ أكثر من ربع نساء مصر تزوجن قبل بلوغ 18 سنة.