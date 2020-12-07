وفاة سيدة مسنة في انهيار سقف عقار بالهرم

تلقت محافظة الجيزة، مساء اليوم الإثنين، بلاغا بانهيار جزء من العقار رقم 26 مكرر من شارع مصر والسودان بحي العمرانية.

وعلى الفور توجه الحي إلى موقع الحادث، وتبين أن العقار يتكون من أرضي وأول فوق الأرضي، بالإضافة إلى انهيار سقف الغرفة المكون من ألواح خشبية على الغرفة بالدور الأرضي، ما أدى إلى وفاة سيده تبلغ من العمر نحو 80 عاما.

تم نقل الجثة إلى مستشفي الهرم، وتبين أن الانهيار نتيجه قيام المستأجر بعزل سقف الدور الأول فوق الارضي الخشبي، وتم القبض علي مستأجر الوحدة بقسم شرطة العمرانية، وإجراء المعاينة من قبل رئيس النيابة.

وقرر الحي إخلاء العقار من السكان لحين معاينة لجنة المنشآت الآيله للسقوط، واستصدار القرار المناسب بحضور محمد نور الدين رئيس حي العمرانية.