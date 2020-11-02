سكرتير محافظة الجيزة يكشف تفاصيل الحجز الإداري على منشأة

أشار اللواء علاء الدين بدران سكرتير عام محافظة الجيزة، إلى توقيع عقوبة على منشأة روّجت على جدران الأعمدة بالمريوطية، قائلًا إن طريق المريوطية كان عبارة عن مقالب لمخلفات المباني والقمامة بخلاف ما صار عليه الآن.

وأضاف "بدران" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء dmc"، عبر شاشة "dmc"، أنه جرى تطوير الطريق ومازال العمر جارٍ عليه: "ومن ضمن أعمال المشروع دهان أعمدة الكوبري الدائري بالكامل بواقع 200 عمود، ثم فوجئنا بالأمس أثناء مرورنا على الطريق بوجود شخص كتب إعلانات بطول الأعمدة بالكامل، وقرر المحافظ بتحرير المحاضر اللازمة وتحميل المخالف برد الشيء إلى أصله وتحصيلها بالحجز الإداري".

وتابع، أن القانون 308 ينص على أن الجهة التي عليها مستحقات للدولة يمكن تحصيلها عن طريق الحجز، وتم إجراء مقايسة بالقيمة وإنذار المخالف بالسداد أو بإعادة الشيء إلى أصله طبقًا للمواصفات.

ورصدت محافظة الجيزة ما تم تداوله ببعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن قيام أحد المواطنين بالترويج والإعلان عن المنشأة الخاصة به بالكتابة على الأعمدة أسفل الطريق الدائري نطاق المريوطية وعلى الحوائط بذات المنطقة، ولم يتم مراعاة ما تم إنجازه من أعمال تطوير وتجميل لكافة الأعمدة بطريق ممشى المريوطية.

ومن جانبه كلّف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتوقيع الحجز الإداري على المنشأة بقيمة نصف مليون جنيه نظير إعادة الشيء لأصلة، وكإجراء رادع لعدم تكرار المخالفة مجددًا، مشددًا على أن المحافظة لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن لها الحفاظ على المظهر الحضاري اللائق للشوارع، والتخلص من مظاهر القبح وعدم السماح بوجود الإعلانات الغير مرخصة التي تشوه الرؤية البصرية للطرق والمحاور.

وتشير محافظة الجيزة، إلى أن طريق المريوطية سوف يتم تدعيمة بالكاميرات لضبط أي مخالفات أو تعديات، في إطار منظومة التطوير الشاملة التي يشهدها الطريق.