أردوغان يناشد المستثمرين الأجانب المجيء لتركيا

ناشد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المستثمرين الأجانب المجيء لتركيا ومشاهدة "كرم الضيافة".

مناشدة أردوغان تأتي في ظل ظروف اقتصادية صعبة يمر بها الاقتصاد التركي، ما يشكل ضغوطا غير مسبوقة على الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية.

وقفز معدل التضخم السنوي في تركيا أكثر من المتوقع مسجلا 14.03% في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس/آب 2019.

ويعود ارتفاع معدل التضخم إلى انخفاض الليرة، مما يبقي على الضغوط التي تحث على تشديد السياسة النقدية بعد رفع كبير لسعر الفائدة الشهر الماضي.

وعلى أساس شهري، زادت أسعار المستهلكين 2.30% في نوفمبر/تشرين الثاني، حسبما أظهرت بيانات معهد الإحصاءات التركي اليوم الخميس، مقارنة مع استطلاع أجرته رويترز وتوقع ارتفاعا 1% في أكتوبر/تشرين الأول وأن يبلغ التضخم السنوي 11.89%؛ وتوقع الاستطلاع تضخما 12.6% خلال 2020.

يؤدي انخفاض العملة التركية، الذي يبلغ نحو 25% منذ بداية العام، إلى ارتفاع الأسعار عبر الاستيراد بالعملة الصعبة وأبقى التضخم قرب 12% طوال العام.