مروان: القضاة فئة غير مستثناه ويستبعدون من العمل القضائي بأقل الشبهات

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن هدم القضاء، يُعني فرض شريعة الغابة، والقوي سيأكل الضعيف، مناشدًا المواطنين، بالحافظ على هيبة وكرامة القضاة، واعدًا إياهم بتحقيق كل متطلبات التطوير لتيسير خدمة العدالة، "سنحقق لكم قريبا كل ما تحتاجونه لتيسير خدمة العدالة".

وأضاف "مروان"، خلال حواره في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "ON"، أن القضاة فئة غير مستثناة، ويستبعدون من العمل القضائي بأقل الشبهات، ويتوقف ترقية القاضي على درجة معينة في تقاريره الفنية، موضحًا أن القضايا تنظر وفقًا لأوراق الدعوى ويطبق عليها نصوص القانون.

وأوضح وزير العدل، أنه في حال ثبوت وجود خطأ مهني جسيم من القاضي في حكمة، يجوز للمتضرر طلب التعويض، كما أن التفتيش القضائي من حقه مراقبة أحكام قضاه المحاكم الابتدائية، كما رد الوزير على الشكاوى من طول فترة الحبس الاحتياطي حتي يحصل المتهم على التبرئة أو الإدانة.

وكان رد الوزير: "الحبس الاحتياطي إجراء قانوني يطول أو يقصر بظروف التحقيق، هي إجراءات في النهاية والقاضي ليس ساديا أو دمويا يرغب في حبس المواطنين"، موضحًا أنه من لا يرتضي بحكم معين فليطعن أمام جهة الطعن الأعلى حيث أنه يجوز الاعتراض على أحكام القضاء دون تسفيه أو تجريح.

وحول المطالب بإلغاء عقوبة الإعدام، أكد وزير العدل، أنه لا توجد اتفاقية دولية في العالم تمنع عقوبة الإعدام، فعقوبة الإعدام تطبيق على الجرائم الجسمية التي تختلف من بلد لأخر، والحديث الآن عن الإعدامات في مصر يستهدف إبعاد الإرهابيين عن حبل المشنقة، كما أن ضمانات المحكوم عليه بالإعدام كثيرة منها وجوب الطعن على الحكم.

وتابع: "القاضي لا يتأثر بالحديث عن الإعدامات ولا يحكم إلا بقناعته".