وزير العدل: سنعين قاضيات لأول مرة في مجالات مختلفة من العمل القضائي

تحدث المستشار عمر مروان، وزير العدل، عن تمكين المرأة في السلك القضائي، وذكر أن تمكين المرأة في العمل القضائي له أولويه، حيث إن القاضيات أثبتن جدارة في تولي الوظائف القضائية والإدارية، موضحًا أنه تم عقد دورة تدريبية لعضوات النيابة الإدارية لتمثيل الإدعاء في المحاكم التأديبية، كما سيتم تعيين قاضيات لأول مرة في مجالات مختلفة من العمل القضائي.

وأضاف "مروان"، خلال حواره في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "on"، أن عدد القضاة يبلغ 22 ألف قاضي بجميع الجهات القضائية في مصر، بينهم 11 ألف مدني وجنائي، كما أن حجم القضايا المنظور أمام المحاكم كبير جدًا، موضحًا أن متوسط عدد القضايا التي ينظرها القاضي يوميًا بالمحكمة الابتدائية 7 قضايا.

وأشار وزير العدل، إلى أن المتوسط العالمي، هو قاض لكل 14 ألف مواطن، بينما في مصر قاض لكل 33 ألف، ويتم الآن تسريع تعينات القضاة، لاستيعاب الزيادة السكانية، وحجم القضايا المتزايد، "نتوسع في تعيين القضاة بعد أن كان هناك تأخر في التعيينات"، مؤكدًا صعوبة فصل القضايا الجنائية عن المدنية لعدم وجود أماكن لذلك.

وتابع: "لا يمكن فصل القضايا الجنائية عن المدنية، لأنه لا توجد أماكن لذلك، وجرى اتخاذ عدة إجراءات لتخفيف الاجراءات وسرعتها في ساحات المحاكم عبر عدة إجراءات قانونية مثل تعديلات قانون حالات الطعن أمام النقض الذي اختصر إجراءات كثيرة في محاكمة المتهمين".

وكشف الوزير، أنه ضمن عمليات التطوير المنتظرة لتخفيف الازدحام عن كاهل المحاكم هو تدشين طراز جديد من المحاكم سيطبق بمحكمة دمنهور لحل أزمة الازدحام،" ننشئ طراز جديد من المحاكم سيطبق بمحكمة دمنهور لحل أزمة الازدحام".