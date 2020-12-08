انخفاض أسعار النفط بالرغم من توقعات ارتفاعها بعد اجتماع أوبك بلس

شهدت أسعار النفط العالمية انخفاضا منذ بداية تعاملات البورصة العالمية للأسبوع الحالي، بعد ارتفاع الأسعار نهاية الأسبوع الماضي بسبب انعقاد اجتماع أوبك بلس لمناقشة خفض إنتاج النفط.

وسجل خام غرب تكساس الأمريكي انخفاض بقيمة 1.10% ليصل سعره إلى 45.75 دولار للبرميل بعد أن وصل سعره إلى 46.26 دولار للبرميل يوم الجمعة.

وانخفضت أسعار خام برنت العالمي بنسبة 1.04% ليسجل 48.74 دولار للبرميل خلال تعاملات اليوم بالرغم من ارتفاعه إلى 49.84 دولار للبرميل الجمعة الماضية.

ومن جانبه قال الدكتور جمال القليوبي أستاذ البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية إن أسعار النفط العالمي انخفضت بعكس التوقعات بسبب اجتماع أوبك بلس، حيث كان من المتوقع أن ترتفع الأسعار بشكل كبير بعد اتفاق خفض الإنتاج ولكن ما حدث هو انخفاض الأسعار.

وأضاف القليوبي في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن انخفاض الأسعار يأتي بسبب عدم وجود أو تحديد آلية خاصة باتفاق خفض الإنتاج، بجانب عدم تحديد الكمية التي من المفترض أن تخفضها كل دولة على حدة.

وأشار إلى أنه من المتوقع عدم التزام الولايات المتحدة بسبب الديون التي يعاني منها أصحاب شركات إنتاج النفط الصخري للبنوك، بجانب روسيا والعراق وليبيا بقرار الخفض نظرا لبيعهم الشحنات المباشرة والتي تعد مصدر للأموال لهم في الوقت الحالي.

ومن جانبه، قال حسين الغزاوي رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة والخبير البترولي، إن أسعار النفط تتأثر بجميع العوامل الاقتصادية والسياسية في العالم كله، بجانب الأخبار الخاصة باكتشاف لقاح فيروس كورونا.

وأضاف أن عودة إنتاج النفط في ليبيا له تأثير كبير على أسعار النفط عالميا خاصة بعد توقفها عن الإنتاج منذ أشهر عدة بسبب التدخلات التركية والأزمة التي حدث خلال الفترة السابقة.

ولفت إلى أن إنتاج ليبيا ارتفع بشكل غير متوقع، حيث وصل من "صفر إنتاج" إلى أكثر من 1.2 مليون برميل يوميا، وهو أعلى من نسبة التخمة في المعروض وزيادته في الوقت الذي تعاني فيه السوق من قلة في الطلب بشكل عام نظرا لانتشار فيروس كورونا، وعودة الدول لاتخاذ قرار الإغلاق مرة أخرى.