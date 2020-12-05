ارتفاع أسعار النفط عقب قرار أوبك بلس بخفض الإنتاج

شهدت أسعار النفط العالمي ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الماضية عما كان سابقا خلال الـ9 أشهر الماضية، ولامست الأسعار الـ50 دولار، وهو أعلى سعر وصلت له منذ مارس الماضي وبدء تفشي فيروس كورونا في العالم.

وأدت أزمة فيروس كورونا إلى انخفاض الطلب بشكل كبير على النفط مما تسبب في زيادة المعروض عن الطلب، وذلك بسبب الإغلاق الذي قامت به العديد من الدول احتياطيا حتى لا يتفشى الفيروس بشكل أكبر.

وأغلقت البورصات العالمية خلال الأسبوع الماضي التعاملات على 46.09 دولار للبرميل من الخام غرب تكساس الأمريكي، و49.25 دولار للبرميل من خام برنت العالمي، وهو أعلى سعر للنفط منذ انتشار فيروس كورونا عالميا وتأثيره على الاقتصاد العالمي.

وقد ارتفعت الأسعار عقب اتخاذ أوبك قرارها بخفض الإنتاج للفتره الأولى من العام القادم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة +1.36% لخام غرب تيكساس و+1.11% لخام برنت العالمي.

وقال الدكتور جمال القليوبي أستاذ اقتصاد البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية، إنه من المتوقع أن ترتفع أسعار النفط لتتعدي الـ50 دولار عقب قرار الأوبك بالتخفيض.

وأضاف القليوبي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه من المتوقع أن تلتزم جميع الدول الأعضاء وغير الأعضاء والولايات المتحدة الأمريكية بقرارات منظمة الأوبك والأوبك بلس لأنه يمثل استفادة للجميع خاصة مع الظروف الحالية العالمية.

وأشار إلى أن إنتاج أمريكا في الأساس انخفض بسبب توقف عدد كبير من الحفارات عن العمل، حيث أنه قبل انتشار فيروس كورونا كان هناك 1050 حفارا يعملون في إنتاج الزيت الصخري، ولكن الآن وبعد اتنتشار الفيروس فإن عدد الحفارات انخفض ليصل إلى 320 حفارا فقط.