وزير الخارجية يكشف تفاصيل اليوم الأول لزيارة السيسي لفرنسا

كشف السفير سامح شكري، وزير الخارجية، تفاصيل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية للعاصمة الفرنسية باريس، ولقاءه بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤكدا أن الأخير حريص في الحفاظ على وتيرة اللقاءات السنوية التي تجمع الزعيمين.

وأضاف "شكري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر"، أنه كان هناك حسن استقبال للسيسي من قبل وزيرة الدفاع وتم استعراض حرس الشرف وعزف النشيد الوطني المصري.

وأشار وزير الخارجية المصري، إلى أن السيسي عقد مباحثات مع وزيرة الدفاع الفرنسية، ثم اللقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وكان لقاء مطولا ومنفردا ومعمقا، ثم تلا ذلك المؤتمر الصحفي الذي تم خلاله استعراض مواضيع الاهتمام المشترك للبلدين.

وتابع، "تلا ذلك اللقاء مع عمدة باريس وفقا للبرتوكول والمراسم المرتبطة بالزيارات الرسمية، والعشاء الرسمي في قصر الإليزية مساء اليوم بدعوة من فخامة الرئيس ماكرون وحرمه والوفد الرسمي والوزراء الفرنسيين".